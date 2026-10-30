Juana Viale estará ocupando el lugar de Mirtha Legrand nuevamente en La Noche de Mirtha (El Trece) pese a que la conductora continúa mejorando en su casa.

Este sábado 31 de octubre a las 21:30 hs, la conductora estará acompañada por María Fernanda Callejón, la actriz que hoy trabaja como panelista de Moria Casán y que está batallando con Ricky Diotto por la tenencia de su hija.

También, estará el periodista especializado en crímenes, Mauro Szeta, que es parte de Lape Club Social y tiene su propio ciclo Mauro Szete Presenta.

Los invitados de La Noche de Mirtha con Juana

Noelia Marzol será parte de este programa, quien está al frente de Bloody Tango y que, recientemente, fue noticia por compartir un tierno video con sus hijos mientras la consolaban.

Por último, se sentará en la mesa el periodista Manu Jove, quien forma parte del canal de streaming de Infobae.

Ricky Diotto pediría quitarle la tenencia de su hija a María Fernanda Callejón

Ricardo Diotto estaría a punto de presentar una demanda para quitarle la tenencia de su hija Giovanna, de 11 años, a María Fernanda Callejón, según reveló Karina Iavícoli en LAM (América).

La información la reveló Karina Iavícoli a partir de un mensaje que recibió durante la emisión del programa del lunes 28 de septiembre y decidió compartirlo al aire.

"Me llega la información de que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre", lanzó la panelista.

El contexto es el de una pelea judicial con una hija menor de edad de por medio que lleva tiempo escalando. La Justicia ya había fallado a favor de la exvedette en una instancia anterior, pero la decisión que se avecina abriría un nuevo frente de conflicto.

Iavícoli no ocultó la magnitud de la atrevida jugada que, según sus fuentes, estaría por dar el odontólogo: "Es heavy, digamos, la decisión que habría tomado".

Hecho el anuncio, Ángel de Brito tomó la palabra para poner en perspectiva lo que implicaría tal pedido desde el punto de vista legal y calificó de "casi imposible" el objetivo de Diotto en caso de ser cierta la información.