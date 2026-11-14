Carina Zampini y Diego Leuco llegan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música.

Este domingo 15 de noviembre a las 13:30 hs., el ciclo estarán repleto de música en vivo, grandes charlas y los mejores momentos para compartir en familia.

El escenario principal recibirá toda la fuerza y la voz inconfundible de Marcela Morelo, el cuarteto y la energía arrolladora de Ulises Bueno, y todo el espíritu del mejor folklore junto a Las Voces de Orán. Además, el programa rendirá un emotivo homenaje recordando al gran Marcos Camino, repasando los clásicos inolvidables de Los Palmeras que hicieron bailar a todo el país.

Diego Leuco y Carina Zampini

La tarde también contará con una charla imperdible junto a Gabriel Rolón y además, Sebastián Presta y Rocío Robles, estrellas de MasterChef Celebrity, se sumarán a un divertido duelo en la cocina que promete sabor, ingenio y muchas risas.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

¿De qué murió Marcos Camino?

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Marcos Camino

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.