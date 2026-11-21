Carina Zampini y Diego Leuco llegan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música.

Este domingo 22 de noviembre a las 13:30 hs, los conductores reciben a grandes figuras de la música y el espectáculo, con una propuesta ideal para compartir en familia.

La Peña presentará en exclusiva con una entrevista a solas con Luis Fonsi, en un mano a mano especial con toda la calidez y la trayectoria de la estrella internacional.

Diego Leuco y Carina Zampini

Además, el programa contará con la participación especial de Los Nocheros en la previa de su show en Buenos Aires, toda la fiesta y los clásicos de Ráfaga celebrando sus 30 años con la música, y la presentación de El Zar, una de las bandas más escuchadas de la escena actual argentina.

A la mesa del domingo se sumarán como invitadas Laurita Fernández y Karina Mazzocco, para compartir una charla distendida y repasar su presente profesional y personal.

Como cada semana, las mejores recetas de Santi Giorgini y Felicitas Pizarro, lo mejor del deporte con Claudio "El Turco" Husaín y todo el humor con El Mago Black y Nazareno Mottola completarán la propuesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

Karina Mazzocco reveló por qué renunció a la conducción de “A la Tarde”

Karina Mazzocco reveló el dramático episodio que vivió mientras lideró "A la Tarde", lo que llevó a que diera un paso al costado y dejara el ciclo de América TV.

La conductora reveló que una persona le envió una fuerte amenaza que decía: “Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza”, y sumó: “Lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada”.

“A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir 'sí, listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí'. Lamentablemente, porque también era importante como comunicadora en un rol periodístico meterme y hacer una denuncia con respecto a un tema que suele pasar un montón... pero no te sentís segura”, continuó Karina Mazzocco en el ciclo de Telefe.

“No reniego de nada; mis cinco años al frente de A la tarde fueron espectaculares, me dieron un montón, yo también puse un montón. Pero también me gané algunos enemigos, cartas documento, mediaciones... cosas que en tantos años de laburo nunca me habían pasado", reveló la presentadora y cerró: “Un día es un poquito de tema, al otro y al tercer día ya nadie se acuerda. Yo sí, claro”.