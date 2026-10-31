Juana Viale está lista para un nuevo Almorzando con Juana (El Trece) donde recibirá a grandes figuras que aportarán grandes anécdotas y risas a la mesa.

Este domingo 1 de noviembre a las 14 hs, la conductora recibirá a una de las chefs más reconocidas del país como lo es Dolli Irigoyen. Actualmente, realiza algunas participaciones temporales en el jurado de MasterChef Celebrity y podría reemplazar próximamente a Damián Betular.

Por el lado de la música estará el cantante Manuel Wirtz, que ofrecerá un show en vivo para que disfruten todos los presentes y los televidentes.

La actriz Débora Nishimoto también será de la partida, conocida por su papel en Envidiosa y que, recientemente, anunció que se va a casar con Esteban Lamothe.

Para terminar, se sentará en la mesa el meteorólogo y columnista Diego Jopo Angeli, que forma parte de C5N y en la gráfica de La Nación.

¿Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha?

Este sábado 31 de octubre a las 21:30 hs, la conductora estará acompañada por María Fernanda Callejón, la actriz que hoy trabaja como panelista de Moria Casán y que está batallando con Ricky Diotto por la tenencia de su hija.

También, estará el periodista especializado en crímenes, Mauro Szeta, que es parte de Lape Club Social y tiene su propio ciclo Mauro Szete Presenta.

de Bloody Tango y que, recientemente, fue noticia por compartir un tierno video con sus hijos mientras la consolaban.

Por último, se sentará en la mesa el periodista Manu Jove, quien forma parte del canal de streaming de Infobae.