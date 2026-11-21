Juana Viale se prepara para un fin de semana muy especial, donde estará acompañada por grandes invitados en la cena y almuerzo de El Trece.

Los invitados de La Noche de Mirtha

Este sábado 21 de noviembre a las 21:30 hs., volverá a estar al frente de La Noche de Mirtha, mientras La Chiqui sigue recuperándose en su casa tras su internación.

En esta oportunidad, estará acompañada por el periodista y cronista de La Nación+, Robertito Funes Ugarte, que recientemente se desvinculó de Telefe.

Los invitados de La Noche de Mirtha

También, estará Rocío Marengo que, actualmente, está conduciendo Todo cocinado en El Nueve y disfrutando la vida como madre de Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort.

Para cerrar esta noche, se sentarán en la mesa el periodista y analista político Ignacio Ortelli y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina Pablo Quirno.

Los invitados de Almorzando con Juana

Por otro lado, el domingo 22 de noviembre a las 13:45 hs., la conductora volverá a tener grandes protagonistas. Una de ellas será Sofía Jujuy Jiménez que, recientemente, anunció que se convertirá en madre.

También, estará una de las figuras de la casa: Mario Massaccesi, que está al frente de Cuestión de peso y del noticiero matutino del canal.

Los invitados de Almorzando con Juana

La cantante Marcela Morelo y el ilusionista y mentalista Adrián Lacroix serán parte de esta emisión que contará con una gran sorpresa: Pache y Plumis, la dupla de perros de Otro día perdido.