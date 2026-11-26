Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarán de ser socios televisivos después de que el uruguayo haya sido el elegido para continuar al frente de Intrusos (América TV).

El 31 de diciembre vienen grandes cambios en la pantalla de América y uno de ellos será el posible reemplazo del conductor a Mariana Fabbiani tras la venta de Mandarina Contenidos.

Frente a esto, Ángel de Brito adelantó qué pasará con el panel del ciclo de espectáculos frente a esta división: “Me contaron que Lussich no solo se queda con Intrusos, sino que también se queda con todo el panel completo”.

“Ah, el problema era Pallares”, bromeó Romina Scalora, generando una explicación del periodista: “Solo lo limpiaron a Pallares. Los demás siguen”.

La Barby se mostró indignada con lo ocurrido y, pese a que no quería opinar, terminó lanzando un palito en contra de Lussich: “Bueno, se salió con la de él”.

Adrián Pallares sobre su separación televisiva con Rodrigo Lussich

Después de que se diera a conocer que no continuarían los dos al frente de Intrusos (América TV), se generó gran repercusión. Finalmente, todo indicaría que el uruguayo seguiría con el ciclo mientras que el conductor tomaría un nuevo desafío en el canal.

En este sentido, visitó a José María Listorti en Blender y reveló que no hay un punto de conflicto detrás de esta decisión: "Nunca nos peleamos con Rodrigo. Hace mucho tiempo venimos hablando del tema".

Incluso, aseguró que "nosotros volvimos a América TV para exclusivamente hacer los 25 años de Intrusos, que fue el año pasado, y este año seguimos por cosas de la vida, pero nosotros lo venimos hablando internamente".

"Hace mucho que Rodrigo tiene ganas de hacer cosas distintas. Él es inquieto, yo seguiría conduciendo con él, pero acepto su decisión porque es trabajo", aseguró con respecto al deseo inicial que tenía su compañero de mutar al lado político pero humorístico.

Además, pensó en cómo reaccionaría en el último programa del año: "Yo al aire me emocioné varias veces, pero no sé cómo me pegará esta situación".

Finalmente, se animó a contar por qué salieron de El Trece: "Volvimos por plata, era más plata. Ni le dimos la chance a Suar, lo llamamos y les blanqueamos que nos habían ofrecido una propuesta que no iban a poder igualar".