Adrián Pallares se volvió a pronunciar sobre su separación profesional de Rodrigo Lussich pero, esta vez, desde un lugar más íntimo.

Después de que se diera a conocer que no continuarían los dos al frente de Intrusos (América TV), se generó gran repercusión. Finalmente, todo indicaría que el uruguayo seguiría con el ciclo mientras que el conductor tomaría un nuevo desafío en el canal.

En este sentido, visitó a José María Listorti en Blender y reveló que no hay un punto de conflicto detrás de esta decisión: "Nunca nos peleamos con Rodrigo. Hace mucho tiempo venimos hablando del tema".

Incluso, aseguró que "nosotros volvimos a América TV para exclusivamente hacer los 25 años de Intrusos, que fue el año pasado, y este año seguimos por cosas de la vida, pero nosotros lo venimos hablando internamente".

"Hace mucho que Rodrigo tiene ganas de hacer cosas distintas. Él es inquieto, yo seguiría conduciendo con él, pero acepto su decisión porque es trabajo", aseguró con respecto al deseo inicial que tenía su compañero de mutar al lado político pero humorístico.

Además, pensó en cómo reaccionaría en el último programa del año: "Yo al aire me emocioné varias veces, pero no sé cómo me pegará esta situación".

Finalmente, se animó a contar por qué salieron de El Trece: "Volvimos por plata, era más plata. Ni le dimos la chance a Suar, lo llamamos y les blanqueamos que nos habían ofrecido una propuesta que no iban a poder igualar".

¿Qué programa conducirá Adrián Pallares?

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió en el último tiempo al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Pese a que hasta el momento todo era incertidumbre, este martes el periodista Pablo Montagna informó: "Mariana Fabbiani es la nueva figura de Canal 9 para 2027 con DDM. Ella ya no vuelve a América TV".

A su vez, reveló quién ocupará el horario que deja vacante la conductora: "Desde el 4 de enero Adrián Pallares conducirá un nuevo ciclo en ese espacio".

Sumando información sobre el pase, la periodista Marcela Ojeda, añadió: "DDM retoma bajo su conducción en la calle Conde".