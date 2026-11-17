A una semana de ser internado en el Sanatorio de la Trinidad, este martes 17 de noviembre revelaron que Norberto Marcos deberá ser operado de uno de sus pulmones.

¿Qué se sabe sobre la operación de Norberto Marcos?

“Tenemos un último momento. Hace días que venimos siguiendo el tema de Norberto Marcos, la expareja de Fátima Florez, y hay noticias que no son tan alentadoras. Mañana será operado de urgencia de uno de sus pulmones”, comenzó Adrián Pallares en Intrusos.

“Esta aparente reconciliación con Fátima y división de bienes, después se dijo que Fátima no estaría del todo dispuesta a hacer esta división lo que habría provocado una situación emocional fuerte de Norberto, que fue internado otra vez en la clínica de la Trinidad”, cerró el conductor sobre la salud de Norberto Marcos.

¿Cuál es el diagnóstico de Norberto Marcos?

"El viernes contábamos que él estaba internado en La Trinidad de Palermo. No se sabía qué era lo que tenía. Ayer a la tarde me llegó un mensaje desde el teléfono de Norberto, su sobrina Sofía me contestó por él y me dijo que lo pasaron a terapia intensiva, que estaba con una neumonía y que el sábado había estado muy mal con fiebre alta", comenzó la panelista en el ciclo de ElTrece.

"Ella se comunicó conmigo por pedido de Norberto, que vio mis mensajes y me quiso contestar", cerró Nancy Duré sobre la internación de Norberto Marcos.