Santiago del Moro se ha convertido en una de las caras más visibles de Telefe en los últimos años con la conducción de Gran Hermano. Sin embargo, tras el termino de la Generación Dorada, podría mutar a otro formato.

Recientemente, el conductor declaró: "Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con Gh, pero voy a hacer algo antes en Telefe. No puedo contar mucho".

Frente a esto, Pepe Ochoa dio a conocer en Bondi Live cuál sería su próximo destino: “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”.

"Me llama la atención que siendo la figura central de Telefe lo pongan en otro programa. O están buscando que le vaya bien para que otra persona pueda conducir Gran Hermano o están tratando de matar GH y darle otro formato a él", compartió su opinión.

Por esa razón, fue Santiago Riva Roy quien aseguró que esperaran un año para regresar con el reality de la casa: “A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién 2028, no es año que viene”.

Incluso, abrió la puerta a que regrese uno de sus viejos conductores: “A Mariano Peluffo le dieron la orden de que en las notas deje boyando la posibilidad de que vuelva él a la conducción”.

¿Qué dijo Santiago del Moro de su posible regreso a América?

Meses atrás, Marcela Tauro sorprendió al revelar en Infama que América TV intentaría que Santiago del Moro vuelva con Intratables. Ahora, el conductor de Gran Hermano dejó en claro que hará en el futuro en su ciclo radial.

"Yo me estaba bañando y mi celular saltaba", comenzó el conductor al aire, a lo que Marcela Tauro aclaró rápidamente: "Yo dije que te iban a llamar si no lo hicieron todavía".

"Primero pará, me encanta recibir llamados, uno se siente muy orgulloso, pero yo tengo por el momento", continuó Santiago del Moro y cerró: "Yo siento América como mi casa y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir con GH".