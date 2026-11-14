Fox Sports Argentina dejará de emitirse en Argentina en 2027: los motivos

La señal deportiva Fox Sports se dejará de emitir en Argentina a partir del 31 de enero de 2027, después de casi 30 años.

La noticia fue confirmada el jueves 12 de noviembre después de una reunión con las autoridades que ya fue comunicada a los trabajadores.

Sin embargo, ya había sido anticipada a mediados de 2026 cuando los empleados recibieron la información de la decisión de Mediapro sobre no renovar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

En la reunión revelaron que no habrá posibilidades de reubicación para los trabajadores, quienes recibirán las indemnizaciones correspondientes.

El cierre afectará a los canales Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 por el vencimiento de los acuerdos de sublicencia tras la fusión de Disney-ESPN por la compra de 21st Century Fox.

Fox Sports.

Cabe destacar que, en marzo de 2019, The Walt Disney Company concretó la adquisición de 21st Century Fox por aproximadamente 71.300 millones de dólares.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estableció condiciones para autorizar la operación. Entre ellas, exigió que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports y de determinados derechos de transmisión, incluidos los correspondientes a la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

El 28 de abril de 2022, Mediapro asumió la operación de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 en Argentina, a través de un esquema de sublicencias y compromisos comerciales establecidos por cinco años. No obstante, su final será el 31 de enero de 2027.

¿Qué pasará con la Fórmula 1 tras el cierre de Fox Sports en Argentina?

Uno de los principales interrogantes para la audiencia es qué pasará con las transmisiones del automovilismo, sobre todo la participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Pese a esto, ESPN conserva los derechos de la Fórmula 1 en gran parte de América Latina hasta el final de la temporada 2028, gracias a un acuerdo renovado en febrero de 2026. El contrato incluye las prácticas libres, las clasificaciones, las carreras Sprint y los Grandes Premios, además de las competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Durante 2026, ESPN mantuvo un acuerdo de sublicencia con Fox Sports que permitió emitir la mayoría de las carreras en directo por televisión paga, mientras que Disney+ ofreció el calendario completo y la posibilidad de acceder a las cámaras a bordo de los monoplazas.

De esta manera, se garantiza que la categoría de automovilismo se siga transmitiendo a pesar de la desaparición de Fox Sports, pero resta conocer qué señales y plataformas ofrecerán las competencias durante las próximas temporadas.

El cierre también alcanzará a Telemétrico, el programa especializado en Fórmula 1 conducido por el periodista Adrián Puente, cuya coproducción con Fox Sports finalizará en diciembre de 2026.

A través de un video publicado en las redes sociales del ciclo, el periodista explicó: "En las últimas horas, la compañía Fox Sports Argentina informó que dejará de gozar de los derechos comerciales sublicenciados de eventos muy importantes para la pantalla, como la Fórmula 1".

Además, aseguró que ya se habían de antemano la decisión de las autoridades: "No es ninguna novedad: sabíamos que esto iba a suceder".

El periodista valoró los últimos cuatro años trabajando con el automovilismo y remarcó: "Esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas".

Por otro lado, remarcó que el programa permitió consolidar una comunidad de seguidores, a quienes identificó como "telemétricos", con el objetivo compartido de acompañar al piloto argentino, Franco Colapinto.

Para generar tranquilidad, Puente aclaró que continuará ligado al automovilismo en plataformas digitales, pero no reveló dónde lo hará. "Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser", aseguró.

Además, confirmó que su canal de YouTube seguirá funcionando como espacio de comunicación con la audiencia y que allí se publicarán nuevos contenidos relacionados con la categoría.

"Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas", anunció el periodista con la intención de que la audiencia siga apoyando las transmisiones hasta el final de la temporada de 2026.

De esta manera, el cierre de Fox Sports marcará el final de una etapa en la televisión deportiva argentina y se espera qué se definirá con las transmisiones de Fórmula 1.