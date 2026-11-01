Teatro a la gorra con famosos: así es "Fondo de olla", el nuevo espectáculo de José María Muscari

José María Muscari es sinónimo de innovación. A lo largo de sus 30 años de carrera estrenó 70 obras de teatro, todas con algo en común: la creatividad. Siempre con la mirada puesta en destacarse, el director teatral no para de sorprender.

En medio del éxito de Lucio y yo, el regreso de 8 Mujeres y su primer papel protagónico en cine con PANCAKE, José María Muscari anunció que está trabajando en un nuevo espectáculo para el verano 2027.

¿De qué se trata la nueva obra de José María Muscari?

Según se conoció, es un formato que nunca se vio en la calle Corrientes: teatro a la gorra protagonizado por famosos. El público ingresa, disfruta del espectáculo y, al final, decide cuánto vale lo que acaba de ver.

El título de la obra es Fondo de olla y llegará el 21 de enero al teatro Picadilly. Sus protagonistas serán figuras muy populares del espectáculo que aceptaron ponerle el cuerpo.

De esta manera, el teatro a la gorra, un formato que nació en la calle y en el circuito independiente, desembarcará en la calle Corrientes. Es un experimento que pone a prueba algo que el teatro comercial rara vez se pregunta en voz alta: ¿cuánto pagaría la gente si pudiera elegir?.

"Fondo de olla es mi próximo desafío y me tiene totalmente enganchado. Es la primera obra de teatro en calle Corrientes con diez famosos a la gorra. La estoy escribiendo especialmente para ellos. El nombre de los famosos está guardado bajo siete llaves", adelantó Muscari, sin revelar a los protagonistas.

"Es un elenco que va a dar mucho que hablar y por sobre todas las cosas, nos vamos a divertir", cerró enigmático José María Muscari.