Paula Chaves fue operada y mostró cómo le quedó: "Todo lo hago con miedo"

Paula Chaves tuvo que ser operada en las últimas horas y mostró imágenes de cómo le quedó.

Aunque no especificó la causa de su intervención quirúrgica, la actriz dio detalles a través de sus historias de Instagram y contó su fobia con las anestesias.

Antes de la operación, Paula compartió las conversaciones que mantuvo con su médico y con el anestesiólogo donde les manifestó su miedo y todas sus dudas.

“En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, contó. “No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar", le comentó al especialista.

Paula Chaves tuvo que ser operada de la mano. (Captura Instagram: @chavespauok)

Luego, le pidió a su médico que "le aplicara anestesia local" porque, de lo contrario, "iba a seguir postergando su operación por pánico".

“Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le aseguró el médico para generar tranquilidad. “Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor”, le respondió Paula con humor.

Paula Chaves tuvo que ser operada de la mano. (Captura Instagram: @chavespauok)

Al llegar el día de la operación, la actriz compartió el paso a paso con una foto suya en un remis y expresó: “Quien se está por operar la mano y llora en un remis yendo a hacer papelones al sanatorio”.

Paula Chaves tuvo que ser operada de la mano. (Captura Instagram: @chavespauok)

Posteriormente, subió una grabación donde muestra a su hermana Delfina, quien fue la persona que la acompañó durante el proceso. "Llegó mi acompañante terapéutica", bromeó.

Paula Chaves tuvo que ser operada de la mano. (Captura Instagram: @chavespauok)

Por otro lado, posteó una foto desde la cama de la habitación con una bata y todo el equipo quirúrgico. Con un tono humorístico y con unos lentes de sol, escribió: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”.

Paula Chaves tuvo que ser operada de la mano. (Captura Instagram: @chavespauok)

Tres horas más tarde, Paula Chaves reveló que ya había sido operada y publicó una foto con su mano vendada. "Listo", aseguró, sin dar tantos detalles.