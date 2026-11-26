Jésica Cirio fue mamá por segunda vez en octubre y le dio un giro rotundo a su vida: se alejó de los escándalos mediáticos y cerró sus redes sociales.

La modelo desactivó la actividad en su cuenta de Instagram hace varios meses y, desde ese entonces, poco se conoce sobre su presente.

Pese a que su nombre dejó de aparecer en la televisión, este jueves reapareció mediante información de Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece).

La periodista habló sobre la nueva vida de Jésica Cirio y contó a qué se dedica lejos de las cámaras.

"Importará ropa de marcas de lujo y las va a vender por Instagam", comentó la panelista. Y detalló: "Es de la marca de las tres tiras. Una variante de lujo que no se vende en Argentina y se llama Y3".

"No se quiso quedar quieta, a pesar de que es millonaria, pero es ambiciosa. Le hace falta porque el dinero, a la medida que lo gasta ella, se acaba en un momento", precisó.

A su vez, develó los otros productos que ofrecerá la famosa: "No solo va a traer ropa, sino también cremas coreanas".

¿Quién es el novio de Jésica Cirio?

A finales de abril se conoció que Jésica Cirio estaba embarazada de tres meses y medio.

Ángel de Brito dio la información al aire de LAM (América TV) y reveló que la modelo estaba en la dulce espera de un varón. Mientras que Jésica Cirio ya es mamá de una nena junto a Martín Insaurralde, su actual pareja también tiene un hijo.

"Tuve que esperar porque no se lo había contado todavía a su hija, y hoy a la tarde cuando la fue a buscar a danza, se lo dijo. Ella le pedía un hermanito", comentó De Brito.

La conductora se alejó los escándalos tras su tormentosa separación de Elías Piccirillo y está de novia con un hombre que no pertence a los medios.

"Nicolás es empresario y tiene supermercados mayoristas, le vende a supermercados y a un frigorífico", detalló el periodista.

Los rumores del romance iniciaron en agosto de 2025 y surgió el nombre de Nicolás Trombino. En febrero de este año, ambos estuvieron de incógnitos en la presentación de un libro.

Luego, en un diálogo sincero con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), la mediática habló sobre la llegada de su segundo hijo.

"Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni mi nena. Y le pedí, por favor, que me espere, aunque sea, a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica", reveló Jésica.

Respecto de su pareja, Jésica confirmó que se conocían hace menos de un año y que no convivían, por lo menos, por ahora. "Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada", se quejó Jésica, que dejó en claro que no quiere tomar decisiones apresuradas", señaló.

"Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante", amplió la modelo.

Luego contó como se conocieron y a qué se dedica Nicolás: "Fue por amigos en común, tenemos muchos amigos en común. De hecho, casi una parte de todo mi grupo de amigos era amigo de él y nada, fue así, se fue dando una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio así. Él tiene supermercado mayorista hace 15 años".

Jésica no le esquivó a hablar de su pasado y de sus parejas anteriores aunque sea por encima: "Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y creo que todo este nuevo camino es por algo y creo en el 'paso a paso', más allá de todo lo que me pasó, de todo lo que fue sucediendo en mi vida. Estoy bastante grande ya. Obviamente, aprendí muchas cosas y me quedan mil por aprender".

La entrevistada dejó en claro que su prioridad son sus seres queridos: "Yo estuve muy, ahora te hablo mejor, pero estuve pasando por momentos muy malos emocionalmente. Entonces, creo que fue lo mejor para preservarme a mí y preservar a Chloe de todo".

Y agregó al respecto: "Creo que Chloe está creciendo como una niña normal, desentendida de absolutamente todo y protegida de todo lo que pueda pasar en el exterior. Y creo que eso es, para mí, mi mejor y mi mayor ganancia, es cuidar a ella".

Finalmente, Jésica Cirio reconoció que su vida dio un vuelco tremendo: "Yo ya trabajé desde que tengo 11 años en los medios y fui muy feliz y soy muy feliz, pero también hay momentos donde hay que preservar al menor y creo que eso, para mí, fue lo más importante Y, de nada, servía mantener mi ego, enriquecerlo y seguir adelante lastimándola a ella. Creo que sentí que fue lo mejor. Capaz me equivoqué, no lo sé, el tiempo lo dirá".