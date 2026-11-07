Discovery Home & Health presenta su nueva producción "El Ingrediente Secreto"

Discovery Home & Health anuncia el estreno de "El Ingrediente Secreto", su nueva producción original conducida por Virginia Sar, que llegará a la pantalla del canal el próximo sábado 7 de noviembre a las 22:00 horas y estará disponible también en su canal de YouTube a partir del lunes 9 de noviembre.

A lo largo de ocho episodios de 25 minutos, Virginia Sar se encontrará con personas, mayoritariamente abuelas, que mantienen vivas recetas familiares transmitidas de generación en generación. En cada capítulo, la cocina se convierte en el punto de encuentro para compartir recuerdos, descubrir historias de vida y recuperar aquellos sabores que forman parte de la identidad de cada familia. Más que enseñar a preparar un plato, "El Ingrediente Secreto" propone explorar las emociones, los vínculos y las tradiciones que se esconden detrás de cada receta.

"El Ingrediente Secreto", Cconon la conducción de Virginia Sar en Discovery Home & Health

Con una narrativa íntima y cercana, el programa acompañará a sus protagonistas desde la elección de los ingredientes hasta la preparación y el momento de compartir el plato terminado. Entre conversaciones, anécdotas y recuerdos, cada episodio pondrá en valor la cocina como un espacio de encuentro y una forma de preservar historias que trascienden generaciones.

Esta nueva propuesta pone en valor el compromiso de Discovery Home & Health con el desarrollo de contenidos originales que exploran nuevas narrativas y formatos de entretenimiento. A través de la participación de CasanCrem, el programa también refleja la capacidad de la señal para integrar marcas de manera natural en historias alineadas con los intereses de sus audiencias, fortaleciendo su propuesta de contenidos y las oportunidades de colaboración comercial.

Con una destacada trayectoria en el universo gastronómico y experiencia en distintas señales, Virginia Sar será la encargada de acompañar a los protagonistas en un recorrido por sus recuerdos, sus raíces y aquellas recetas que forman parte de su historia familiar.

EL INGREDIENTE SECRETO estrena el sábado 7 de noviembre a las 22:00 horas por Discovery Home & Health, con nuevos episodios todos los sábados, y estará disponible en el canal oficial de YouTube de la señal a partir del lunes 9 de noviembre.