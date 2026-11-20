Hoy 20 de noviembre, a partir de las 19 h, referentes de la industria audiovisual argentina encabezarán una jornada ininterrumpida vía YouTube con charlas, debates y proyecciones.

El cine argentino suma una nueva ventana de encuentro con el público a través de una transmisión especial de 24 horas continuas por YouTube. Desde las 19 h, destacados directores, actores y referentes del sector protagonizarán una maratón audiovisual que combinará paneles de debate, charlas abiertas sobre la actualidad de la industria y la proyección de películas destacadas de la filmografía nacional.

Laura Casabé y Demián Rugna

Entre los momentos centrales de la programación, a las 23 h tendrá lugar la mesa dedicada al Cine de Terror, un género de fuerte proyección internacional para el país.

El panel contará con la participación del director de cine y guionista Demián Rugna, la actriz y guionista Jazmín Stuart, la actriz y directora de cine Lorena Vega, la actriz y productora Magui Bravi —referente del terror local y consagrada como nuestra scream queen— y de la directora Laura Casabé, responsable de La virgen de la tosquera, película seleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscar.