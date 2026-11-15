Así fue el primer programa de "Dominbord", el debut de Tomás Rebord en la televisión

Este domingo 15 de noviembre, Tomás Rebord hizo su esperado debut en la pantalla de América TV con el primer programa de "Dominbord". El streamer decidió comenzar su ciclo de una manera muy particular.

¿Cómo fue el primer programa de "Dominbord"?

Lo primero que apareció en la pantalla fue una "Unidad de Traslado", que se estacionó en la puerta del canal. Cuándo abrieron las puertas de la camioneta, apareció el conductor luciendo una camisa de fuerza y un bozal al estilo de "Hannibal Lecter".

Luego mientras entra en América TV, se muestra al equipo de "Dominbord" siendo presentados con distintas referencias a la televisión, como a Marcelo Tinelli y CQC. Tras ser liberado, Tomás Rebord destroza un escritorio antes de finalmente mostrar su estudio, y expresó: "Bienvenidos hermanos al prime time, mirá lo que es esto".

¿Cómo es "Dominbord"?

Este nuevo ciclo que sumó al canal los domingos a las 22:00hs, tiene actualidad, humor, entrevista, show, monólogo y tribuna.

Según sugirió Ángel de Brito en Bondi Live, un conductor de América quería hacer un programa similar en la pantalla y se lo negaron. Muchos comenzaron a especular con que se trataría de Rodrigo Lussich.

Además, mantendrá sus espacios de streaming: los lunes continuará con MAGA (Make Argentina Great Again) a través de Kick.