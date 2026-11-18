Don Omar prepara uno de los regresos más esperados por los fanáticos del reguetón en la región. El cantante puertorriqueño confirmó una extensa gira por Latinoamérica para 2027 que incluirá nuestro país y 12 más.

¿Cuándo viene Don Omar a la Argentina y cuáles son las fechas de su gira por Latinoamérica?

"Latinoamérica, nos volvemos a encontrar. Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso", anunció el músico en su cuenta de Instagram. El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, llevará adelante el The Last King World Tour Latam 2027, noticia que generó una enorme expectativa entre sus seguidores, especialmente porque el músico volverá a encontrarse con el público latinoamericano.

El propio Don Omar había anticipado sus intenciones de regresar a los lugares que marcaron su carrera. "Oficialmente abro mi nueva gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer", expresó recientemente en sus redes sociales.

La propuesta contempla un recorrido por toda su trayectoria artística, con canciones que marcaron la historia del género urbano. En una declaración sobre el espectáculo, el cantante explicó: "Trataré de hacer un show en el que llevo a mis fanáticos a un viaje por el tiempo".

También confirmó que no faltaran sus éxitos: "Pretendo llevarles 'Dale Don Dale', 'King of Kings', 'iDon' y por seguir actualizando la música con lo que ha ido pasando durante los años".

La fecha de Don Omar en la Argentina

La presentación argentina será el 23 de octubre de 2027 en el estadio de Vélez. El concierto formará parte del primer tramo latinoamericano de la gira, que comenzará dos días antes en Asunción, Paraguay.

La preventa de entradas está prevista para el 19 de noviembre de 2026 desde el sitio oficial del artista, donde también se habilitó un formulario de registro para los interesados en acceder a la instancia prioritaria de compra en Ticketmaster.

Los valores de las localidades y las ubicaciones disponibles deberán consultarse a través de los canales oficiales de venta una vez activa la preventa.

Todas las fechas de Don Omar en Latinoamérica

El calendario confirmado contempla 18 presentaciones entre octubre y noviembre de 2027:

21 de octubre: Asunción, Paraguay (Arena Asunción).

23 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Vélez).

27 de octubre: Santiago, Chile (Estadio Monumental).

28 de octubre: Lima, Perú (Estadio Nacional).

30 de octubre: Quito, Ecuador (Estadio Atahualpa).

31 de octubre: Guayaquil, Ecuador (Estadio Modelo).

4 de noviembre: Bogotá, Colombia (Vive Claro).

5 de noviembre: Cali, Colombia (Estadio Pascual Guerrero).

7 de noviembre: Medellín, Colombia (Estadio Envigado).

9 de noviembre: Monterrey, México (Walmart Park).

10 de noviembre: Guadalajara, México (Estadio Panamericano).

14 de noviembre: Ciudad de México (Estadio Ciudad de los Deportes).

18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala (Estadio Cementos Progreso).

20 de noviembre: San Salvador, El Salvador (Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González).

23 de noviembre: Managua, Nicaragua (Estadio Nacional de Béisbol).

25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras (Estadio Héctor «Chochi» Sosa).

27 de noviembre: San José, Costa Rica (Estadio Nacional).

28 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá (Estadio Nacional Rod Carew).

La gira latinoamericana será posterior a las presentaciones del Don Omar en Estados Unidos y Europa. En la página oficial del músico ya figuran los estadios y las fechas de cada espectáculo en ambos continentes.

El anuncio llega después de que pospuso algunos conciertos en Estados Unidos por una infección respiratoria. En aquella oportunidad, explicó que debía seguir las indicaciones médicas y continuar con el reposo.

"Lamentablemente, estoy atravesando una fuerte infección respiratoria y mi salud no ha mejorado como esperaba. Siguiendo las recomendaciones de mi médico, debo continuar en reposo", comunicó días atrás.

También agradeció el acompañamiento de sus seguidores: "Gracias por cada muestra de cariño que me han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario".