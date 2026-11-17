Este lunes 16 de noviembre, Milo J se presentó en el programa estadounidense "The Tonight Show" conducido por Jimmy Fallon y logró poner a la música argentina en el centro de la escena internacional.

¿Cómo fue la presentación de Milo J en el programa de Jimmy Fallon?

El joven argentino interpretó en uno de los ciclos más reconocidos de la televisión estadounidense su canción "Niño". Recordemos que además, el artista recibió dos Latin Grammys, uno como Grabación del Año por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por "La vida era más corta".

Lejos de mostrarse ostentoso, Milo J eligió una escena sencilla, acompañado solo por un teclado, dándole el protagonismo a su voz. Además, el cantante de Morón comenzará su tour por Estados Unidos en Marzo.

¿Qué se sabe de "La vida era más corta", el último álbum de Milo J?

Lo que más sorprendió a los fieles fanáticos del joven cantante fue la cantidad de colaboraciones que tuvo el disco, entre ellos se encontraban Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad y Trueno.

Cada canción del álbum de Milo J mezcla folklore, raíces regionales y producción moderna de la mejor manera, mientras que compartió con sus oyentes un viaje emocional mientras revela su identidad.