Tras rumores y especulaciones, revelaron quién se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

Este martes 27 de octubre, revelaron que el artista que se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LXI el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, será Jay-Z. Recordemos que el rapero y productor es el encargado de producir el evento desde 2019 a través de Roc Nation.

¿Qué se sabe de la presentación de Jay-Z en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

El anuncio se realizó en las redes sociales con un video en blanco y negro, donde se veía al artista en las gradas del estadio con una cabra en su regazo, mientras suena la frase: “Allow me to reintroduce myself” (“Permítanme presentarme de nuevo”), de su canción “Public Service Announcement (Interlude)”.

Al ver a Jay-Z cómo el elegido para el evento a pesar de ser el encargado de producirlo por años, en las redes se comenzó a especular con que está fue una decisión a último momento, ya que los nombres que se rumoreaba eran Justin Bieber, Harry Styles y Miley Cyrus.

¿Cuáles eran los artistas que se rumoreaba para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

La compañía Roc Nation, bajo el mando de Jay-Z, estuvo trabajando junto a la NFL en la selección y producción musical del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027, y varios artistas se mostraron como las opciones favoritas.

Sin embargo, el medio internacional TMZ aclaró que esto no fue confirmado e incluso aseguró que Justin Bieber y Harry Styles no recibieron una propuesta formal.