BTS cantó "Muchachos" y Jungkook y Kim Taehyung causaron la euforia de los ARMYs argentinos: "Traigan puertas que manijas sobran"

Tras un exitoso y comentado primer show, el supergrupo de K-Pop BTS brindó su segundo show en La Plata. El septeto causó euforia entre ARMY Argentina al cantar "Muchachos"; además, V (Kim Taehyung, su nombre real), y Jungkook enloquecieron a todos al lanzar expresiones del argot argentino.

Durante el segundo show de BTS en Argentina, el viernes 23 de octubre de 2026, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ante unas 60.000 personas, en un momento de alto, V tomó el micrófono y cantó a todo pulmón el inicio de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, el himno mundialista de La Mosca que se popularizó en el Mundial de Qatar 2022.

El estadio entero respondió inmediatamente completando la letra y convirtiéndose por unos minutos en una tribuna de fútbol.

Video: @ggukvantie

Después, el cantante, bailarín y modelo surcoreano, de 30 años, sorprendió aún más con jerga argentina: “Chicos, chicos. Traigan puertas que manijas no faltan”, la expresión del lunfardo argentino que describe "estar manija", es decir, entusiasmado, con mucha energía por algo.

Luego, lanzó como cualquier argentino: "Hoy aprendí esto escuchen, ¿Y SI NOS TOMAMOS UNOS MATES?", volviendo locos a todos los asistentes. Y terminó con: "Muchas gracias por divertirse hoy también. Los amo, Argentina“.

Jungkook y Kim Taehyung en Argentina

El momento se viralizó de inmediato en la red, y se sumó a otros gestos del grupo en los shows que brindaron en La Plata.

Previamente, en el inicio del segundo show, totalmente encantado con el público, V remarcó la energía de los fans y su forma de celebrar. "No tengo nada más que decir, fue perfecto. En serio, creo que ustedes son diferentes".

Video: @sugadboy

Jungkook, maravillado con los fans que matchean con su propia energía, dijo en un encantador español: "Ya es el segundo día. La verdad, el otro día la recontra rompieron".

Video: @ggukvantie

Suga, Min Yoon-gi su nombre real, tambi quedó impactado con el fervor de las ARMYs argentinas. "ARGENTINA SABE DIVERTIRSE, DEMUESTRENLO HOY TAMBIÉN", dijo al iniciar la segunda presentación.

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