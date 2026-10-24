La estrella mundial, icono del K-Pop y la moda y miembro de BLACKPINK, Jisoo, se prepara para un nuevo lanzamiento musical con su próximo sencillo digital, "ADDICTED", que saldrá a la venta el 30 de octubre.

La cuenta oficial de la agencia BLISSOO reveló una llamativa imagen promocional junto con una cuenta regresiva, lo que generó gran expectación entre los fans. Jisoo también adelantó el lanzamiento en Instagram con el mensaje "¡1030 Y ADICTED!", lo que provocó que los fans -oficialmente llamados BLINKs, y sus fans personales Sooyas- comenzaran a especular sobre el concepto y el sonido de su nueva música.

Jisoo lanza avance de su nuevo sencillo ADDICTED. Crédito: BLISSOO

Los fans no tardaron en notar de las actualizaciones en la foto de perfil oficial de Jisoo en YouTube, así como de un avance animado con un distintivo motivo de corazón en forma de rayo. Los enlaces para preguardar el próximo sencillo ya están disponibles (ACÁ), lo que aumenta la expectación antes de su lanzamiento a las 8:00 a. m. (hora de Corea) del 30 de octubre.

El adelanto presenta una estética púrpura impactante, con imágenes tormentosas y fotografías llamativas que complementan el estilo característico de Jisoo. La atmósfera misteriosa despertó la curiosidad sobre la dirección creativa del nuevo trabajo discográfico y lo que la integrante de BLACKPINK ha preparado para su nuevo proyecto en solitario.

Además de integrar BLACKPINK, el grupo femenino más importante del mundo, su continuo desarrollo como artista solista, el nuevo lanzamiento de Jisoo representa otra oportunidad para mostrar su identidad musical individual.

En septiembre, Jisoo, lanzó su nueva canción, "CLICK", el sencillo de prelanzamiento de su primer álbum de larga duración.

“CLICK” mezcla sintetizadores sutiles con un ritmo de dance-pop elástico y guiado por el bajo, creando una tensión delicada y, al mismo tiempo, una atmósfera sofisticada.

La pista captura la atracción instintiva entre dos personas que saben que no deberían sentirse atraídas, pero que terminan conectándose de manera natural. JISOO, acreditada como letrista de "CLICK", utiliza su tono medio, rico y seductor para construir una atmósfera despreocupada, pero sensual.

El 24 de octubre, Jisoo también reveló el primer vistazo de su adorable lightstick oficial, que está diseñado para parecerse a un cono de helado.

El lightstick en solitario de Jisoo estará disponible a partir del 26 de octubre.

El lightstick en solitario de Jisoo

El lightstick en solitario de Jisoo

¿Qué es un lightstick en el Kpop?

Un lightstick en el K-pop es un bastón luminoso oficial de merchandising de un grupo o artista, que los fans (fandom) usan principalmente en conciertos y eventos para mostrar apoyo y crear un “mar de luces” sincronizado.

Cada grupo tiene su propio lightstick con forma, colores y detalles únicos (a menudo relacionados con el nombre o el concepto del fandom). Muchos permiten cambiar de color o tienen modos de parpadeo.

G-Dragon (líder del legendario grupo BIGBANG) fue el diseñador del primer lightstick oficial del K-pop: el Bang Bong (o “Bangbong”), la barra con forma de corona amarilla de BIGBANG.

BIGBANG es eel impulsor de la cultura actual de los lightsticks en el K-pop.