Este domingo 22 de noviembre, el medio internacional People aseguró que Matty Healy, el reconocido cantante de The 1975, está esperando su primer hijo junto a la modelo Gabbriette Bechtel.

¿Qué se sabe sobre el embarazo de Matty Healy y Gabbriette Bechtel?

El medio internacional primero compartió varias imágenes de la modelo y el líder de The 1975 yendo de compras en Bristol Farms, en West Hollywood. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los fanáticos de ambos.

Matty Healy junto a Gabbriette Bechtel.

En las fotos se puede ver la pancita de Gabbriette Bechtel, y People aseguró que está embarazada de Matty Healy. A pesar de la gran noticia, ninguno de los dos decidió confirmarla, aunque sus seguidores no dudaron en emocionarse.

¿Cómo comenzó la relación entre Matty Healy y Gabbriette Bechtel?

La pareja llamó la atención en septiembre de 2023, cuándo se mostraron a los besos en las calles de Nueva York. Luego, anunciaron su compromiso en 2024 y dos años después, en julio de 2026, subieron juntos al altar.

El casamiento de Matty Healy y Gabbriette Bechtel se celebró en Castillo del Lago, una mansión de estilo colonial español ubicada en Hollywood Hills, y marcó el inicio de su nueva etapa como casados. Ahora, a tan solo meses del evento, esperan su primer bebé.