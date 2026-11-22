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Este domingo 22 de noviembre, el medio internacional People aseguró que Matty Healy, el reconocido cantante de The 1975, está esperando su primer hijo junto a la modelo Gabbriette Bechtel.
¿Qué se sabe sobre el embarazo de Matty Healy y Gabbriette Bechtel?
El medio internacional primero compartió varias imágenes de la modelo y el líder de The 1975 yendo de compras en Bristol Farms, en West Hollywood. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los fanáticos de ambos.
En las fotos se puede ver la pancita de Gabbriette Bechtel, y People aseguró que está embarazada de Matty Healy. A pesar de la gran noticia, ninguno de los dos decidió confirmarla, aunque sus seguidores no dudaron en emocionarse.
¿Cómo comenzó la relación entre Matty Healy y Gabbriette Bechtel?
La pareja llamó la atención en septiembre de 2023, cuándo se mostraron a los besos en las calles de Nueva York. Luego, anunciaron su compromiso en 2024 y dos años después, en julio de 2026, subieron juntos al altar.
El casamiento de Matty Healy y Gabbriette Bechtel se celebró en Castillo del Lago, una mansión de estilo colonial español ubicada en Hollywood Hills, y marcó el inicio de su nueva etapa como casados. Ahora, a tan solo meses del evento, esperan su primer bebé.