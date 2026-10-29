El tremendo insulto que un cronista le lanzó a Luck Ra en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026: su picante reacción

El cantante Luck Ra vivió un insólito momento cuando recibió un tremendo exabrupto por parte de un cronista durante su paso en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026. La reacción del cordobés fue inmediata, y la persona que lo gritó se mantuvo en silencio cuando los encaró, por lo que se generó una tensión evidente en el lugar.

Le gritaron sorete a Luck Ra

El ciclo Desayuno Americano, conducido por Pamela David en América TV, puso al aire el momento en el que Luck Ra pasaba por la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, y uno de los cronistas que estaban apostados en el lugar para entrevistar a los artistas le gritó "dale sorete" porque no se detuvo a dialogar antes de ingresar al lugar.

El cordobés, que participa en la nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, estaba acompañado por dos personas, una de ellas lo tomaba por la espalda, mostrando que apuraba su paso. Al escuchar el improperio, Luck Ra miró hacia el lugar donde se escuchó el insulto, y preguntó "¿Qué me dijiste?". Cuando se acercó a los cronistas, quien había lanzado el exabrupto se quedó callado. Sin embargo, el cronista de Desayuno Americano le pidió "todos juntos" (para que hiciera una nota conjunta). "Díganme algo lindo y vuelvo", replicó Luck Ra, a lo que el periodista tiró "hermoso vení". Sonriendo, el cantante se acercó.

Paralelamente, otra cronista extendió su queja porque "no paran y nosotros venimis acá a cubrir". Acto seguido, el cantante fue llamado por una persona y se fue. En ese momento, reapareció quien le había insultado y, ya con Luck Ra lejos suyo, reiteró: "Y se fue nomás. Dale, sorete".

El agravio generó una lluvia de críticas en la red, cuestionando a los periodistas por insultar para conseguir la atención del artista.

"Cómo se le abra arrugado al chinchulin al que le gritó sorete, terrible cogon no se lo dijo en la cara"

"Lo bardean y pretenden que le de una nota? Si no les gusta su trabajo renuncien y dediquense a otra cosa. Los "periodistas" ya no son importantes para nadie, y menos en la era digital"

"Son unos conchudos los noteros tambien, que insoportables que son conLuck Ra, el chabón jamás hizo nada pero como quieren hacerlo quedar como un choto le tiran por debajo esos comentarios, Que gente de mierda."

"Perdon pero yo lo banco, que carajo me decis sorete?"

"Tremendo profesional el que le grita SORETE, lo mediocre que están últimamente los de prensa por dios"

"Dónde está el que dijo sorete? Arrugó como loco, que paso? Encima después que se va le vuelve a decir sorete, bien se cagon"

"Como arrugo el que grito Dale sorete, eso es no tener huevo. le gritan por atras, el tipo se acerca y se hacen los buenos. Toca bancar a Luck Ra"

"Quién fue? Para escracharlo pero por ser bien cagón. De espaldas y de lejos cualquiera es guapo"

La tercera edición de los premios que reconocen a creadores de contenido, influencers, streamers y figuras del mundo digital, se celebró el miércoles 28 de octubre de 2026 en la Usina del Arte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, y transmisión por Streams Telefe.

Hubo 29 categorías, se sumaron Ídolo notero/a e Ídolo Comunidad,, unos 710 invitados y 210 nominados. Moria Casán recibió un reconocimiento especial, y también Suceso Viral.

Mirá la lista completa de ganadores y el galardón honorífico a Moria Casán: acá.