Tras su paso por los Premios Ídolo, Flor Vigna habló sobre su enfrentamiento con los noteros de TV: "Te destratan"

Flor Vigna transformó su vida por completo en los últimos años y, pese a que intentó alejarse de los escándalos mediáticos, siempre es noticia por diferentes cuestiones.

Tras su etapa de mayor exposición en Combate y el Bailando por un sueño, Flor Vigna le dio un giro rotundo a su carrera para dedicarse a la música.

Pese a que quiso mantenerse al márgen de las polémica, su nombre volvió a estar en los titulares a partir de su relación con Luciano Castro.

Luego vivió un romance con el cantante Lauta, de quien se separó en abril de este año, y nuevamente se refugió en el mundo artístico.

En los últimos meses participó de La Casa de los Famosos en México y también entrenó duro para pelear contra Alana Flores en el combate Supernova Génesis 2026.

¿Qué pasó con Flor Vigna en los Premios Ídolo?

Este miércoles, Flor Vigna estuvo presente en los Premios Ídolo y otra vez dio que hablar por su actitud con los periodistas.

Al parecer, la famosa se olvidó de su pasado mediático, que la impulsó a construir su trayectoria, y se enfrentó a los cronistas de espectáculos.

Durante la alfombra roja dialogó con diversos medios, tanto independientes como digitales, pero evitó las cámaras de Intrusos (América TV) y LAM (América TV).

Desayuno Americano (América TV) y Puro Show (El Trece) tuvieron un poco más de suerte y obtuvieron algunas declaraciones de Flor Vigna, antes de que decidiera ignorar a los otros colegas e ingresara al evento junto a su gente de prensa.

Su comportamiento llamó la atención y, tras algunas críticas recibidad, la cantante hizo un descargo en sus redes sociales.

"Voy a aclarar lo de ayer: fueron los Premios Ídolo acá en Argentina y fue muy lindo, la verdad le agradezco a todos los trabajadores que lo armaron porque fue increíble", comenzó.

"Yo creo que un trabajador tiene que ser muy humilde con otro trabajador y entenderse, y en eso pude darle nota como a 30 medios hermosos, desde el más grande hasta el más chico, desde el más autogestivo con su celular que se viajó tres horas para ese premio, o Luzu y Olga que la están rompiendo como streams", siguió.

"Pero también había tres medios, que les agradezco mucho lo vivido en el pasado, pero que entendí a partir de los años que nuestra comunicación no es compatible porque te cortan la nota, vos hablás de la polémica que te están trayendo y te la cortan, porque hacen fake news, porque te destratan...", se quejó Vigna.

"Entonces creo que hoy en el 2026, para todo lo que quieras en tu vida, vos podés decir 'no, muchas gracias'. Yo creo que uno realmente tiene el derecho de poder elegir con quién hablar y con quién no, con respeto, sin ser un creído, sin ser una mala persona", planteó.

"Es entender a través de las experiencias que repetidas veces, estos medios tuvieron muy malas actitudes o simplemente una comunicación que no es la misma que queremos tener, por ahí nadie está mal ni nadie está bien, simplemente son formas diferentes de ver las cosas", manifestó.

"Porque ahora van a salir a decir que soy una creída, porque justo me está yendo bien en otras cosas, entonces se va a mezclar todo", sentenció Flor Vigna.