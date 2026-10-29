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Moria Casán fue homenajeada en los Premios Ídolo 2026 y ovacionada tras su discurso: "Reconocer mi inmensidad"

La One recibió un premio honorífico que reconoce su exitosa trayectoria y su vigencia artística.

Moria Casán
Moria Casán | Premios Ídolo

Moria Casán fue galardonada en los Premios Ídolo 2026 que se llevaron a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte donde fue reconocida por su extensa trayectoria, marcada por éxitos que perduran hasta hoy en día. 

Pese a que ha vivido años fantásticos, los 80 años de La One llegaron para dejar en claro la vigencia absoluta de su estrellato. Triunfando al frente de La Mañana con Moria en El Trece y con la serie que narra su vida en Netflix, demuestra porque es considerada una de las divas más importantes del país. 

En esta gala, Moria recibió el Premio Ídolo honorífico y subió al escenario para dejar unas palabras al público presente y a la audiencia que lo seguía mediante Streams Telefe: "Agradezco muchísimo el reconocimiento para atravesar y reconocer mi inmensidad". 

Entonces, comenzó hablando de su biopic: "Feliz porque la serie Moria, que se estrenó el 14 de agosto, ha sido un suceso que realmente nos atravesó a todos. Se estrenó en 193 países y 35 idiomas con un éxito increíble, quinta global en el mundo de habla hispana. Así que, ¿qué puedo decirles? Absolutamente feliz".

"Me encantan estos reconocimientos, poder llegar a todo el mundo, a toda la gente, atravesar años. Vengo de trabajar como siempre. El trabajo es muy importante. El trabajo te dinamiza, te hace crecer. Yo acabo de cumplir 80 años y me siento mejor que nunca", comentó sobre su gran presente e, incluso, bromeó: "Sin filtros, sin medias ni nada que me amatambre. ¿Cómo me ven?"

Poniéndose más seria, quiso dejar un mensaje: "Esto es creer en una misma, creer que todo lo que anheles se puede conseguir, pero queriéndose, priorizándose y eligiéndose. No decaer ante la adversidad, eso se llama resiliencia. Podés atravesar muchas cosas que no te salgan bien, pero si creés profundamente en lo que hacés, el mundo va a ser tuyo". 

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

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“¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano

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“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales

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Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender

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Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada

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“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela”, de La T y La M

“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía (Ganadores)

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Luck Ra

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Goncho Banzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo (Ganador)

Martín “Coscu” Di Salvo

Mernuel

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

Buenos Paladares

El Club del Bajón

Cool Buenos Aires

Morfando Ando

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Vivamos BA

Ídolo Emergente

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Delfi Peña

Emma Klass

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Fran Rizzaro

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Ima Parise

Iñaki Zugasti

Juani Car

Juli Bianco

Valeria “La Gurisa” Rivas (Ganadora)

Diego “La Toba” Navajas

Franco Poggio

Rami Bilbao

Santos Canessa

Teo Podolsky

Santino “Turro” Marziotta

TikToker

Albere

Emma Klass

Evitta Luna (Ganadora)

Mar Cosca

Carito Muller

Valen Rizzuti

Marcos Giles

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize (Ganador)

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Marti Benza

Martín Cirio

Mernuel

Ídolo Comunidad

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV (Ganadores)

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

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