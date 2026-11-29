Tras trabajar junto a Diego Maradona en 2005 en el ciclo "La Noche del 10" cuándo tenía 21 años, Silvina Escudero estuvo este fin de semana en "PH, Podemos Hablar" y reveló detalles inéditos de su experiencia con el futbolista.

¿Qué dijo Silvina Escudero sobre su época trabajando con Diego Maradona?

“Yo era una de las ‘Diegotas’. Estuve todos los programas”, comenzó la mediática en el ciclo de Telefe, y sumó sobre su experiencia: “Las canciones que Diego le dedicaba a Claudia, que estaba parada al lado nuestro. En ese momento la quería reconquistar”.

“Vimos a todos: Xuxa, (Joaquín) Sabina, Pelé, Mike Tyson… que me quiso levantar”, continuó Silvina Escudero y cerró sobre lo que vivió en el programa del cumpleaños de Diego Maradona: “La producción nos dijo que teníamos que tirar del piolín de los paneles y se visualizaba la torta, que tenía como tres metros. Habíamos ensayado, pero antes, la producción le dice a las otras bailarinas que tiren para el otro lado. A mí no me dijeron nada, tiré para donde habíamos acordado y el panel mío se cayó arriba de la torta y dije: ‘Me echan’”.

¿Por qué se separó Silvina Escudero de su marido?

Silvina Escudero habló a finales de abril, luego de confirmarse su separación de su marido Federico, y se quebró en pleno vivo.

La actriz se tomó unos días para procesar la información que comenzó a circular por los medios y decidió hablar con Ángel de Brito para contar toda la verdad.

"Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, comenzó diciendo, dejando en claro que atravesó este proceso en silencio y con mucha reserva", expresó.

Además, contó lo que vivió con él durante casi 10 años: "Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”.

Cabe destacar que uno de los deseos más grandes de Silvina era ser madre, pero no lo pudo concretar. En el 2024, atravesó una dolorosa pérdida de su embarazo y no fue para nada fácil continuar con su vida después de una larga búsqueda.

Con la voz entrecortada, aclaró que seguirá adelante con su vida: "Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida".

Respecto a los motivos, confirmó que solo se trató de un desgaste en la relación: "No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay".

Finalmente, Silvina Escudero dejó entrever que lo que vivió fue mucho más profundo que lo que se conoce públicamente. "No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años", sentenció.