Diego Maradona Jr habló sobre el juicio por la muerte de su padre en la TV italiana

Diego Maradona Jr. sorprendió al hablar en el programa italiano Verissimo sobre el juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. Pero eso no fue todo, ya que también aseguró que hay fuertes irregularidades en el proceso.

¿Qué dijo Diego Maradona Jr. sobre el juicio por la muerte de su padre?

“Han sido unos meses difíciles, pero parece, da la impresión de que, por fin estamos cerca de una primera sentencia, después de casi seis años”, comenzó el hijo del astro en la televisión italiana, y sumó: “Estuvimos a punto de sufrir otra anulación porque un abogado defensor llegó a falsificar un historial médico. En una grabación de audio, un médico dice ‘tenemos que crear un historial médico, porque si él muere, ¿cómo vamos a justificarlo?’. Todo estaba premeditado, hubo una negligencia atroz”.

“Sin embargo, a la hora de cobrar su dinero, no hubo negligencia alguna, de eso nunca se olvidaron”, continuó Diego Maradona Jr., y sobre el alta que recibió su padre en sus últimos días de vida cerró: “Creo que fue solo una excusa para sacarlo del hospital. No había una infraestructura médica adecuada, no había absolutamente nada. No había oxígeno, ni sueros, nada de nada. Básicamente, solo se lo llevaron a casa”.

¿Qué dijo Dalma Maradona sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff?

“El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, comenzó la hija de Diego Maradona y acusó en Primicias Ya: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

“Decidimos no darle la autorización”, continuó Dalma Maradona y cerró sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff: “Enciman pretenden hacerlo con el nombre de mi papá, me da bronca. ¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”.