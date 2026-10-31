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Flor Vigna quedó envuelta en una nueva polémica cuando la influencer Online Mami reveló que se la cruzó en los Premios Ídolo 2026 y se la confundió con otra persona.
En medio del programa Rumis (La Casa Streaming), la creadora de contenido reveló la conversación que mantuvo con la ex Combate: "Ayer viene Flor Vigna que no nos seguimos pero la conozco, nos hemos cruzado en eventos. Viene y me dice 'boluda, que linda que estás'. Y yo tipo 'ay, Flor, muchas gracias, vos también'".
Entonces, llega el momento de la polémica: "Me dice '¿te puedo decir algo?'. 'Me encantó lo que hiciste en FA!'", por lo que ahí se dio cuenta que "me confundió con Luz Gaggi". Sin embargo, lejos de revelárselo, le siguió el juego: "Y yo el dije 'ay boluda, muchas gracias'".
"Muy perdida, pero no son ni parecidas", acotó la Tía Sebi generando la respuesta que más repercusión tuvo en la red: "Nos confundió porque somos dos gordas, nada más, y tenemos el pelo negro. Fin. Porque no somos parecidas". Y, admitió: "Con Luz me pasa que todo el mundo me confunde".
En ese momento, los comentarios estallaron y los internautas aseguraron que "son parecidas" y que no creían que haya sido una situación de gordofobia: "A una gorda no la podes confundir con otra gorda porque te tildan de gordofóbico aunque sean objetivamente parecidas como en este caso".
Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026
Ídolo del Año
Davo Xeneize (Ganador)
Humor y entretenimiento
Cami Jara
El Gordo y El Flako
Facturita
Lucho Mellera
Alex Pelao
Valen Rizzuti (Ganador)
Lucas Spadafora
Gastón Massa
Podcast
Ferné con Grego
Hispa La Sesión
Historia en Podcast
La Fórmula Podcast con Mili Hadad (Ganadora)
La Sillita
Psicología al Desnudo
Emprendimiento
Diabla
Ganga Home
Giga x Spreen
Gordis Burger
Mosquiani
Yerba Cósmico (Ganadores)
Actualidad
Camila Ibarbalz
Cami Valero
Fede Bongiorno
Lara López Calvo (Ganadora)
Mica Comunica
Mujer Financiera
Momento Viral
Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
“¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
“¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)
Luzu vs. 412
“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
Messi Prime, de Lo del Pollo
Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
“Los dos metimos cambios”, de MasterChef
Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada
Gastronomía
Ailín Tokman
Gastón Soffritti
Tefi Russo (Ganadora)
Agus Liporace
Lucía Scarpa
Paulina Cocina
Andrés Simón
Ídolo Revelación
La Agusneta
Agustín Creevy
Evitta Luna
Marta Fort (Ganadora)
Teo D’Elia
Valen Rizzuti
Viaje
Agostina Di Stéfano
Pía Bottero
Modo Turista
Agus López
Martina Saravia (Ganadora)
Beauty
Belén Garrido
Joaquín Vázquez
Juanita Ramos
Daniela López
Lu Ballatore
Cande Copello (Ganadora)
Ídolo Futbolero/a
Ezzequiel
Gastón Edul
Jero Freixas
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Joaquín “Pollo” Álvarez
Sofía Martínez (Ganadora)
Davo Xeneize
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes
Caro Dubiansky
Francisco Castro
Celeste Giardinelli
Bruno Riboldi
Mai Pistiner
Diego Poggi
Santiago Bilinkis
Almendra Veiga (Ganadora)
Ídolo Notero/a
Gaspar Kahan
Lizard
Nicolás Barral
Todo Versus
Valen Rizzuti (Ganador)
Previate Esta
Contenido Creativo
Agustín Franzoni (Ganador)
Belu Lucius
Ferbo
Jacinta de Oromí
Matías Jafif
Michelle Masson
Lily Chen
Agus Cabaleiro
Deporte
Gero Arias (Ganador)
Cristian Grosz
Juli Puente
Lucas Ortega
Nico Ferrero
Sofía Martínez
Lifestyle
Camila Mayan
Delfina Ferro (Ganadora)
Julieta Poggio
Santi Talledo
Sofía Gonet
Sofi Ganuza y Belu Deluca
Lizardo Ponce
Sele Mosca
Ídolo Automotor
Aixa Franke
Agustín Marcatili
Florencia Andersen
Iñaki Zugasti (Ganador)
Ale Hartman
Lucas Abriata
Ídolo Celebrity
Damián Betular
Jimena Barón
Momi Giardina
Nico Occhiato (Ganador)
Stephanie Demner
Yanina Latorre
Zaira Nara
Health
Agus Privi
Daniel Troncoso
Fiorella Vitelli (Ganadora)
Laura Romano
Simón Scarano
Jimena Le Bellot
Ídolo Musical
Milo J
La T y La M
Ángela Torres (Ganadora)
Q’Lokura
Tuli Acosta
Olivia Wald
Moda
Lola Latorre
Coty Crotto y Maru Gándara
Rocío Vázquez
Sofía Gonet
Zaira Nara (Ganadora)
Zuzu Coudeu
Milagros Ad
YouTuber
Agustín Creevy
Angie Velasco (Ganadora)
Pau Bolzan
Ian Lucas
Marti Benza
Kuki Agnone
Canción más viral
“Yakuza”, de La Joaqui
“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
“Soy Favela”, de La T y La M
“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía (Ganadores)
Streamer
Mathias “C0ker” Vasile
Davo Xeneize
Goncho Banzas
Lautaro “La Cobra” Del Campo (Ganador)
Martín “Coscu” Di Salvo
Mernuel
Reseñas Experiencias/Gastronómicas
Buenos Paladares
El Club del Bajón
Cool Buenos Aires
Morfando Ando
La Chica del Brunch (Ganadora)
Vivamos BA
Ídolo Emergente
Lucía Baeza
Agos Reich
Benito SDR
Agustina Buera
Constanza Chismechian
Delfi Peña
Emma Klass
Ezequiel Katz
Facu Tronce
Fran Rizzaro
Gaspar Díaz
Ima Parise
Iñaki Zugasti
Juani Car
Juli Bianco
Valeria “La Gurisa” Rivas (Ganadora)
Diego “La Toba” Navajas
Franco Poggio
Rami Bilbao
Santos Canessa
Teo Podolsky
Santino “Turro” Marziotta
TikToker
Albere
Emma Klass
Evitta Luna (Ganadora)
Mar Cosca
Carito Muller
Valen Rizzuti
Marcos Giles
Streamer más viral
Mathias “C0ker” Vasile
Davo Xeneize (Ganador)
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Marti Benza
Martín Cirio
Mernuel
Ídolo Comunidad
Azz Stream
Bondi Live
Blender
La Casa Streaming
La Juntada de los Artistas
Luzu TV (Ganadores)
Olga
Somos Gelatina
Streams Telefe
Un Poco de Ruido
Vorterix