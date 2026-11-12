El CEO de Nvidia Jensen Huang renuncia a su cargo tras un escándalo por infidelidad: una de las mujeres es acusada de espía

Jensen Huang renunció el jueves como CEO de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presenta un nuevo chip para computadoras portátiles con Windows durante su discurso de apertura en Computex 2026, en Taipéi, el 1 de junio de 2026. Crédito: I-HWA CHENG / AFP

El consejo directivo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

Esta foto de archivo de Nvidia, obtenida el 12 de noviembre de 2026, muestra a la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, quien ha sido nombrada directora ejecutiva interina tras la renuncia del director ejecutivo de Nvidia. La directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras la junta directiva busca un sucesor permanente, lo que pone fin a los 33 años de Huang al frente del gigante mundial que él mismo cofundó

El estadounidense-taiwanés Huang, de 63 años, dirige la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Esta captura de pantalla de un video de CTI obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026 muestra a Alice Huang (derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena organizada por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (a la izquierda, vestido de negro y de espaldas a la cámara) en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. A Alice Huang, la presunta espía china en el escándalo de los chips de IA de Nvidia, se le prohibió volver a ingresar a Singapur en febrero tras proporcionar información inexacta durante una investigación sobre Megaspeed, según informó el gobierno el 12 de noviembre de 2026.

Su salida deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA.

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

Jensen Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, como lo defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna.

El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell. La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechaza esos señalamientos.

China acusó el jueves a Estados Unidos de utilizar la denuncia de espionaje para justificar el "bloqueo" que impone a Pekín para acceder a los chips más avanzados de Nvidia.

Las acciones del gigante tecnológico, que perdieron una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, caen fuertemente en Wall Street y la empresa cedió a Microsoft su puesto como la segunda empresa de mayor valor bursátil en el mundo. El primer lugar lo ocupa Apple.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía. "No fui fiel a mi esposa", dijo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronuncia un discurso mientras el presidente y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, Lori Huang, el presidente de Apple, Tim Cook, y el presidente de China, Xi Jinping, lo escuchan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. El presidente Xi se encuentra de visita de Estado en Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre. Crédito: Brendan Smialowski / AFP

Nvidia abrió una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera".