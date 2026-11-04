Indignación con KATSEYE tras posponer un show media hora antes de comenzar: qué pasó

El grupo gobal de la agencia HYBE, KATSEYE, quedó en el centro de críticas por posponer su concierto en el Little Caesars Arena de Detroit apenas 30 minutos antes del inicio programado.

El show de su gira The Wildworld Tour tuvo que aplazarse debido a que Megan Skiendiel no se sentía bien y esto le impidió subir al escenario.

La decisión se produjo después de que muchos asistentes al show ya estuvieran sentados dentro del Little Caesars Arena, pasando de la emoción por ver al grupo en Michigan a la decepción, frustración y quejas en redes.

Megan Skiendiel

El mensaje que los asistentes leyeron en la pantalla media hora de iniciar el show fue replicado en las cuentas oficiales de KATSEYE en redes sociales.

"Lamentamos mucho comunicarles que el concierto de esta noche en el Little Caesars Arena se ha pospuesto debido a una enfermedad. Desafortunadamente, Megan no se encuentra bien y no podrá actuar esta noche, y queremos asegurarnos de que tenga el tiempo necesario para descansar y recuperarse. Sabemos que muchos de ustedes han viajado, hecho planes y estaban deseando vernos esta noche. Nos decepciona muchísimo no poder verlos y lamentamos profundamente las molestias. Gracias por su paciencia, comprensión y por demostrarnos siempre tanto cariño. Los queremos y esperamos verlos pronto"

Descargo de KATSEYE

Para muchos, la disculpa no fue suficiente, incluso muchos comenzaron a pedir la devolución del dinero de las entradas."¡¿Me estás tomando el pelo?! ¡Acabábamos de sentarnos!", "¡Quiero que me devuelvan los 889 dólares que gasté!", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Acabo de conducir tres horas hasta Detroit y gasté el último dinero que me quedaba para viajar hasta aquí solo para ver a Katseye en el cumpleaños de Lara, y cancelan 30 minutos antes, ¡y eso que solo estaban allí por la zona VIP! De verdad que no me lo puedo creer.

Fans de KATSEYE enojados

El Little Caesars Arena anunció que el concierto en Detroit se reprogramará y que las entradas para la fecha original serán válidas.

Actualmente, el grupo actúa como cuarteto (Daniela, Lara, Megan y Yoonchae), ya que Manon y Sophia están en "hiatus" por salud.