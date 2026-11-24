Este lunes 23 de noviembre, Karina La Princesita sorprendió y preocupó a sus seguidores al subir un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram, despertando cualquier tipo de especulaciones en la red.

¿Qué dijo Karina La Princesita en la red?

"Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or**. Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso", escribió sin filtros en una de sus historias la cantante.

La primera historia de Karina La Princesita.

Pero eso no fue todo, ya que en otro posteo, Karina La Princesita agregó con ironía: "¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo". A pesar de las preguntas de sus seguidores, la artista no aclaró si este fuerte mensaje fue para una persona en particular y mantuvo el misterio sobre el motivo de su descargo.

La segunda historia de Karina La Princesita.

¿Qué pasó con Karina La Princesita en los Martín Fierro de la Música?

Pese a eso, decidió bajarse del evento y Paula Varela dio la información en Intrusos (América TV). "Todo mal con Karina La Princesita, enojo total. Ella no se presentó porque está muy enojada y tuvo una discusión con la producción", contó la periodista.

"Karina había hecho la lectura de las ternas y le habían dicho que iba a estar sola haciéndolo, cuando llegó no estaba sola y eso la enojó. Y desde el lado de la organización dicen que quería un trato de reina", agregó.

"Tuvieron muchas idas y vueltas y ella no va a los Martín Fierro por esta discusión telefónica que tuvo con parte de la producción. Karina se sintió maltratada", explicó.

Karina, por su parte, le envió un mensaje a Paula y dio su versión de los hechos: "No es que me enojé, simplemente pedí claridad porque me convocaron para conducir y dije que sí. Llegado el día yo no conducía, después sí, y terminé conduciendo. Mi único pedido fue claridad porque nadie entendía nada".

"Ningún pedido descabellado, creo que si no doy detalles cuido más al otro que a mí", añadió.

"Nos ofrecieron cantar y dijimos que nos gustaría, pero que necesitábamos tener la info al respecto porque teníamos que cambiar pasajes. Mandamos un mensaje que no fue respondido y cuando llamamos, nos derivaron con alguien que no sabía nada", explicó Karina La Princesita.