Compartí esta nota
Este lunes 23 de noviembre, Karina La Princesita sorprendió y preocupó a sus seguidores al subir un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram, despertando cualquier tipo de especulaciones en la red.
¿Qué dijo Karina La Princesita en la red?
"Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or**. Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso", escribió sin filtros en una de sus historias la cantante.
Pero eso no fue todo, ya que en otro posteo, Karina La Princesita agregó con ironía: "¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo". A pesar de las preguntas de sus seguidores, la artista no aclaró si este fuerte mensaje fue para una persona en particular y mantuvo el misterio sobre el motivo de su descargo.
¿Qué pasó con Karina La Princesita en los Martín Fierro de la Música?
Pese a eso, decidió bajarse del evento y Paula Varela dio la información en Intrusos (América TV). "Todo mal con Karina La Princesita, enojo total. Ella no se presentó porque está muy enojada y tuvo una discusión con la producción", contó la periodista.
"Karina había hecho la lectura de las ternas y le habían dicho que iba a estar sola haciéndolo, cuando llegó no estaba sola y eso la enojó. Y desde el lado de la organización dicen que quería un trato de reina", agregó.
"Tuvieron muchas idas y vueltas y ella no va a los Martín Fierro por esta discusión telefónica que tuvo con parte de la producción. Karina se sintió maltratada", explicó.
Karina, por su parte, le envió un mensaje a Paula y dio su versión de los hechos: "No es que me enojé, simplemente pedí claridad porque me convocaron para conducir y dije que sí. Llegado el día yo no conducía, después sí, y terminé conduciendo. Mi único pedido fue claridad porque nadie entendía nada".
"Ningún pedido descabellado, creo que si no doy detalles cuido más al otro que a mí", añadió.
"Nos ofrecieron cantar y dijimos que nos gustaría, pero que necesitábamos tener la info al respecto porque teníamos que cambiar pasajes. Mandamos un mensaje que no fue respondido y cuando llamamos, nos derivaron con alguien que no sabía nada", explicó Karina La Princesita.