Julieta Prandi continúa con conflictos legales luego de la condena a 18 años de prisión de su expareja, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado. Esta vez, la hermana del detenido le reclama a la actriz dinero que le habría donado para comprar una casa en Martínez.

¿Por qué la familia Contardi denunció a Julieta Prandi?

La presentación la realizó María José Contardi, hermana de Claudio, y también involucraría a su sobrino Ezequiel, hijo del empresario.

Según explicó Pepe Ochoa en LAM (América), el conflicto está relacionado con una propiedad ubicada en zona norte que ambos adquirieron estando casados, por lo que María José pidió el embargo preventivo de la vivienda.

La excuñada afirma haberles donado dinero 300 mil dólares en 2017 que ahora reclama, acusándola a Julieta de "ingratitud y hostigamiento" y de negarle ver a sus sobrinas.

¿Qué dijo Julieta Prandi?

Al ser consultada del tema por el notero de LAM, la modelo se mostró tranquila, pero algo fastidiada de tener que hablar del tema.

"Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Es parte de lo que viví durante seis años, pero no lo voy a explicar en televisión. Son muchos los pasos que viví en estos seis años, es parte de todo eso", explicó.

Parte de la documentación judicial publicada en LAM.

Julieta aclaró que estrictamente hablando la hermana de Contardi no está pidiendo plata: "No está reclamando el dinero, pero no voy a explicar porque es meterme a hablar de un montón de cosas que no vienen al caso. No está reclamando absolutamente nada".

Y amplió: "La denuncia tiene que ver con mi divorcio y con mi división de bienes y con mi patrimonio que hice trabajando, no sé si del otro lado podrían decir lo mismo. Está comprobado que tengo razón y el caso está en manos de la Justicia".

Julieta Prandi dijo que ya no le afecta lo que pueda hacer la familia Contardi.

Prandi resumió su estado de ánimo respecto al reclamo judicial de los Contardi: "Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a todos sus manotazos de ahogado, a toda su familia y a todo lo que quisieron hacerme durante años".

La actriz insistió en que el tema está en manos de abogados, que está comprobadísimo lo que pasó y que por tal razón no tiene motivo para preocuparse.

Finalmente, Julieta Prandi confirmó que no tiene ningún tipo de contacto con la familia de su exmarido y recordó que Claudio Contardi está preso por los crímenes que cometió "comprobado por la justicia y rechazado por casación".