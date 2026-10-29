Se confirmó la sentencia de Aníbal Lotocki en la causa por las lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna y otras mujeres

Este jueves 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que presentó la defensa de Aníbal Lotocki y quedó firme la condena a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en febrero de 2022.

Los detalles de la condena a Aníbal Lotocki

Según la información que brindó el Ministerio Público Fiscal, la Justicia consideró culpable al médico de los daños a la salud que sufrieron la modelo Silvina Luna y las denunciantes Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. En el juicio, intervino el fiscal general Sandro Abraldes, que había realizado en su alegato una descripción de las condiciones en las que trabajaba el médico: “No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo”.

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja de la defensa era inadmisible, por lo que desestimaron su presentación.

En esa resolución, Casación recordó que Lotocki había incurrido, como profesional de la salud, en un “relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente”, por, entre otras cosas, aquella omisión de brindar información sobre los efectos de la sustancia en sus sus cuerpos.

La Sala III mencionó específicamente el caso de Gabriela Trenchi, quien en la causa y también durante el juicio afirmó que le había solicitado a Lotocki que no utilice en su cuerpo el PMMA. Por ese motivo, los jueces consideraron que había estafado a la mujer, debido a que había llevado adelante una operación distinta a la planeada y por la que le había cobrado.

Aníbal Lotocki durante una de las audiencias del primer juicio en su contra por las lesiones ocasionadas a cuatro pacientes.

Ante este fallo que amplió la condena y agravó la pena, la defensa que representa al médico decidió solicitar que otra sala del tribunal revise la decisión, lo que se conoce como “casación horizontal”. En su planteo, cuestionó que se lo haya condenado por estafa luego de una absolución y también se quejó por el monto de la pena, al que consideró "desproporcionado".

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a ocho años. Allí se rememoró que, tal como dijo la fiscalía en el alegato y compartió oportunamente la Sala III, Lotocki había engañado a Trenchi con las condiciones en las cuales iba a desarrollar la cirugía estética, “provocando de esa manera que acceda al pago de la operación”.

“Lo que resalta es la falta de empatía y un sólo ejemplo basta para graficar la cuestión: comunicado de los síntomas iniciales de Trenchi (presión baja, dolores intensos, pérdida de sangre), Lotocki le dijo a la paciente y a su amiga que no exageraran, se burló de ambas preguntándoles si sabían más que él y no les dio importancia”, se marcó en la resolución. Contra ese fallo, la defensa presentó un recurso de queja, que finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.

Esta es la cuarta vez que el máximo tribunal interviene en esta causa: las dos primeras veces estuvieron relacionadas a cuestiones previas al juicio y la tercera cuestionaba la primera condena, que el máximo tribunal rechazó por falta de sentencia definitiva.

¿Qué casos complicaron la defensa de Aníbal Lotocki?

Lotocki es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 por el homicidio simple —con dolo eventual— de un paciente tras una operación estética, en abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En ese proceso también se juzgan los casos de dos mujeres que denunciaron al médico por lesiones gravísimas que habrían sufrido tras intervenirse quirúrgicamente con él. Si bien originalmente habían llegado a juicio cinco presentaciones, esta semana los jueces del tribunal declararon la prescripción de tres de las causas.