Después de más de una década, Rubius vuelve al país junto a otras figuras internacionales que marcaron la historia de internet. El 11 y 12 de diciembre, GENERACIÓN reunirá en Buenos Aires a algunos de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

“Argentina fue el primer país que me dio amor”, expresó Rubius. Una frase que resume el vínculo con una de las comunidades más apasionadas de Latinoamérica y anticipa uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento digital de fin de año.

Después de más de diez años, el creador español regresará al país para protagonizar un espectáculo junto a Spreen, una de las grandes figuras del streaming argentino.

Rubius

Pionero del entretenimiento digital en español, Rubius construyó una carrera que trascendió YouTube y Twitch. Compartió proyectos con estrellas de Hollywood como Will Smith, desarrolló su propia serie de animación y en 2024 se convirtió en personaje de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo.

Con una comunidad que reúne decenas de millones de seguidores, es uno de los grandes referentes de una generación que creció junto a sus contenidos.

Su regreso a la Argentina es el reencuentro con miles de seguidores que pasaron buena parte de su adolescencia acompañándolo desde una pantalla.

Durante años, millones de argentinos crecieron mirando sus videos, compartieron sus memes, siguieron transmisiones durante horas y acompañaron cada uno de sus récords. Hoy, aquellos creadores que comenzaron grabando desde sus habitaciones son verdaderas estrellas internacionales, capaces de movilizar audiencias multitudinarias y protagonizar producciones de alcance global.

GENERACIÓN, Festival de streamers

El próximo 11 y 12 de diciembre, GENERACIÓN – Festival de Streamers reunirá en BA Ferial Costa Salguero a Rubius, TheGrefg, Jordi Wild, Nil Ojeda y HiClavero, en un desembarco español que se convierte en uno de los grandes hitos de su programación.

Reunir a figuras de esta magnitud en un mismo festival representa un desafío excepcional. Sus agendas internacionales, compromisos con plataformas y grandes producciones hacen que coincidir en un evento al otro lado del océano sea una oportunidad poco habitual.

Durante años, muchos de los encuentros más importantes del streaming se desarrollaron en España, con creadores argentinos viajando para participar de eventos y colaboraciones.

Producido por LA NACIÓN y OLGA, el festival contará con tres escenarios simultáneos —PLAY, CLICK y TREND—, shows exclusivos, gaming, música, humor, podcasts, desafíos en vivo, actividades interactivas y propuestas gastronómicas.

Las entradas están disponibles en ENTRADAS.BAFERIAL.COM.