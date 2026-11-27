Tiago PZK abrió su corazón recientemente durante una nota y habló de su deseo de agrandar la familia junto a La Joaqui, con quién confirmó su relación hace algunos meses atrás.

En una entrevista con Gabino Silva, el cantante respondió a la pregunta de si quería tener hijos y aseguró que su número ideal sería tres.

Incluso, sorprendió al blanquear que ya tenía pensado cuándo tener al primero: "El año que viene voy a tener mi primer hijo. Ya lo decidí". Además, justificó: "Pasa que mi señora ya tiene dos nenas, entonces ella también quiere un varón".

La Joaqui y Tiago PZK

También, aprovechó para responder a quiénes los juzgan por ponerse en pareja rápidamente: "Una relación reciente pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos en el mismo ámbito del rap".

"Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a volver a enamorar así. He intentado enamorar, me he forzado a enamorarme muchas veces y no me salía, decía no puedo hacerme sentir algo que no siento. A mí algo que me enamora mucho es la mentalidad de las personas, cuando son maduras, cuando saben lo que quieren, cuando proyectan, cuando trabajan, cuando te inspiran”, aseguró sobre el profundo vínculo que los une.

La Joaqui sorprendió en la red con un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK

La Joaqui publicó un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK y lanzó una contundente frase.

La cantante le hizo frente a las constantes críticas que recibe en la red y posteó imágenes de diferentes momentos compartidos con su pareja.

El carrete llegó luego de la gran sorpresa de Tiago PZK a La Joaqui por su cumpleaños número 32: a un mes de blanquear su relación, le organizó una fiesta con temática de la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

Tanto Shaina y Eva, las hijas de la artista, como amigos, familiares e influencers participaron de la celebración.

La Joaqui se emocionó al ver agasajo que le preparó su novio y no pudo evitar quebrar en llanto.

Luego del especial momento, la intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para gritar a los cuatro vientos lo que siente por Tiago y expresó: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

A lo largo de varias fotos, Joaquina dio a entender que su relación con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra es genuina y está feliz.

Desde viajes, trabajo y paseos formaron parte del álbum que publicó la creadora de Butakera.