Confirmaron que La Joaqui se presentará en la Marcha del Orgullo 2026

A través de las redes sociales oficiales de la Marcha del Orgullo 2026 se reveló que La Joaqui cantará en vivo durante el evento. Recordemos que recientemente se anunció que María Becerra será la encargada de cerrar la marcha.

¿Qué se sabe sobre la participación de La Joaqui en la Marcha del Orgullo 2026?

El evento que se realiza todos los años se llevará a cabo en Buenos Aires el próximo sábado 7 de noviembre y de a poco las cuentas oficiales de la marcha comparten cada uno de los artistas que se presentarán en su escenario.

El tweet sobre la participación de La Joaqui.

"Llegó la turra de les troles LA JOAQUI", escribieron desde la cuenta de X de la Marcha del Orgullo 2026 con una imagen de La Joaqui cantando en uno de sus shows. Pero eso no fue todo, ya que desde Instagram también subieron un video de la artista.

¿Qué se sabe sobre la participación de María Becerra en la Marcha del Orgullo 2026?

"¡LA NENA DE ARGENTINA DICE PRESENTE EN LA MARCHA DEL ORGULLO!", escribió la cuenta oficial de la Marcha del Orgullo, y sumó: "Este año el cierre de la Marcha se viste de gala y se baila bien fuerte. Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre para hacer vibrar a toda la plaza".

"Te esperamos el 7 de noviembre para marchar juntes bajo la consigna 'Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia'", cerraron junto a un video en donde se mostraban distintas imágenes de María Becerra.