La madre de Tiago PZK destrozó a Luck Ra en redes y defendió a La Joaqui: "Famoso fracasado"

Tras el lanzamiento de la nueva canción de Luck Ra con Khea, "El que se la queda Pierde", y las críticas que recibe la nueva relación de La Joaqui, fue Griselda Lezcano, la madre de Tiago PZK, quién decidió apuntar contra el cordobés y apoyar a la cantante en sus redes.

¿Qué dijo Griselda Lezcano, la madre de Tiago PZK, sobre Luck Ra?

Todo empezó con una historia de la mujer que compartió la cuenta de "Lo Más Popu" en Instagram, en donde ella escribió filosa: "'El que se la queda pierde'. Esa es la frase famosa del famoso fracasado".

La historia que compartió Griselda Lezcano.

​Luego, desde sus historias, Griselda Lezcano reflexionó: "Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida", y sumó: "Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas".

¿Qué compartió Griselda Lezcano para apoyar la nueva relación entre Tiago PZK y La Joaqui?

Pero eso no fue todo, ya que la madre del cantante también compartió la publicación que realizó La Joaqui por su cumpleaños, en donde se veía a la pareja compartiendo un momento especial, en sus propias historias de Instagram.

Las historias que compartió Griselda Lezcano.

Junto a la misma, Griselda Lezcano decidió darles un consejo directo a Tiago PZK y a la referente del trap: "Que el mundo se vaya a la mier...!!".