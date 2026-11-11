Sofía Martínez vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al ser la conductora de la multitudinaria vigilia previa a la misa del Papa León XIV, a la que accedieron miles de jóvenes.

Mediante su cuenta de Instagram, compartió imágenes del momento y compartió unas palabras sobre lo gratificante que fue la experiencia: "Estoy parada con los ojos cerrados. Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío. Son más de 1 millón de jóvenes cantando 'Vida en Abundancia a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil. La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué. Los abro. Y no lo puedo creer´".

Sofía Martínez sobre su experiencia en la vigilia del Papa León XIV

"Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo. Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mi y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos. Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud", aseguró sobre la unión que generó en el pueblo argentino la visita del Sumo Pontífice.

"Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes. Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedara marcada en mi corazón de por vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial. Me llenó el alma", concluyó completamente emocionada.

Sofía Martínez sobre su experiencia en la vigilia del Papa León XIV

Pía Shaw rompió en llanto al ver al Papa León XIV

Pía Shaw, periodista de A la Barbarossa (Telefe), estuvo presente en la última jornada de la visita del Papa León XIV en Argentina y se emocionó al verlo llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján a pocos metros de ella.

Este miércoles 11 de noviembre, el Papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y luego encabezó una misa frente a la Basílica alrededor de más de 3 millones de personas.

"Lo estoy viendo, lo veo. Estoy re emocionada. ¡León! ¡León!", le gritó al Papa. "No puedo hablar, les juro que no puedo hablar. No sé si es por la cantidad de horas, el trabajo que le estamos poniendo", expresó.

Además, valoró el trabajo de Telefe por darle un lugar: "Este lugar que estamos acá. Yo lo dije desde el día uno, quiero verlo de cerca y formar parte de esta historia. Toda la madrugada, los chicos de técnica venían a controlar si el trípode estaba".

"Yo decía 'la única manera y el único lugar que quiero estar es con la gente para compartirlo y verlo'. Misión cumplida, una felicidad absoluta. Un trabajo en equipo hermoso. El amor que recibimos estos días. Felices", le dijo Pía Shaw a sus compañeros del piso, conmovida por la situación.