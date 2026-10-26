El periodista Alejandro Pueblas rescató a un perro en plena cobertura de las inundaciones en Chaco: "Una vida que pudimos salvar"

Alejandro Pueblas tuvo un noble gesto en plena cobertura de las inundaciones en Chaco: rescató a un perro que estaba siendo arrastrado por el agua.

El periodista de A24 estaba informando sobre la triste situación que se vive en la provincia como consecuencia del fenómeno El Niño, cuando vio al animal pasar.

"Una vida que pudimos salvar. Mientras realizábamos la cobertura periodística de las inundaciones en Puerto Vilelas, Chaco, nos tocó vivir un momento muy especial", escribió Pueblas en su cuenta de Instagram.

"Un perro estaba siendo arrastrado por la corriente y, junto a Valentín Correa, logramos verlo a tiempo y rescatarlo. Pudimos registrar apenas una parte de lo que pasó, porque en ese momento lo único importante era salvarle la vida", agregó.

"Comparto estas imágenes también para generar conciencia. En medio de las inundaciones hay muchos animales que quedan atrapados, abandonados o expuestos al peligro y que también necesitan ayuda", señaló.

"Por suerte, esta historia tuvo un final feliz. Pudimos salvarlo. Porque cada vida importa. Y ellos también merecen ser rescatados", cerró.

Tras el rescate, Ale Pueblas comunicó que el perrito, a quien apodó "Bartolo", encontró a su familia: "Después de rescatarlo de la corriente durante las inundaciones, llegó la mejor noticia: ¡Bartolito encontró a su familia y ya está a salvo!".

"Ya comió, está bien y tiene su lugar. Una historia que comenzó con mucha angustia y terminó con una enorme alegría", celebró.

Al día siguiente, el cronista volvió a la zona donde encontró al animal y se llevó una grata sorpresa: "Después del rescate, volví al lugar donde rescatamos a Bartolo y Bartolito, y no dudaron ni un minuto en venir a saludar".