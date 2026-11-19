El Indio Solari fue homenajeado tras su fallecimiento por tres científicos argentinos del CONICET luego de que encontraran una nueva especie de escarabajo en las provincias de Chaco y Misiones.

El nombre científico que recibió es Bothynus indiosolari y fue publicado en la revista científica internacional Zootaxa por Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola.

El informe está titulado como “Nuevos datos taxonómicos y de distribución sobre el grupo de especies Bothynus ascanius en Argentina” y allí explicaron que el homenaje nace “en reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos”.

El escarabajo que recibió el nombre del Indio Solari

El insecto “mide aproximadamente de 15 a 20 milímetros” y que “el color de su cuerpo varía desde el negro brillante al marrón oscuro”.

“Es similar al escarabajo Bothynus ovalatus, aunque de mayor tamaño y más ancho”, precisaron. En el macho, el pronoto (la zona del cuerpo que sigue a la cabeza y de la que nacen las patas) presenta un cuernito pequeño, seguido de una depresión amplia y profunda.

Por otra parte, la uña interna de cada pata delantera se bifurca en dos ramas de distinto tamaño. En la hembra, en cambio, la uña es simple y la depresión resulta menos marcada.

El informe sobre el escarabajo llamado como El Indio Solari

¿De qué murió el Indio Solari?

Según contó Rodrigo Alegre al aire de TN Central (TN), los resultados preliminares de la autopsia arrojaron que el Indio Solari tuvo un accidente cerebro vascular no traumático. Por este motivo, cayó en la piscina de su vivienda ubicada en Parque Leloir.

“Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora”, dice el informe que difundió la Fiscalía de Morón, a cargo de Lucio Rivero.