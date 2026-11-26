La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara a Juan Manuel Caballé Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de la Cultura, en reconocimiento a su trayectoria como productor teatral, su aporte al desarrollo de la actividad escénica y su protagonismo en la renovación generacional de la producción teatral argentina.

Con apenas 35 años, cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria teatral y una carrera que incluye más de diez espectáculos simultáneos en la cartelera porteña. La Legislatura de la Ciudad lo declara Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura, en reconocimiento a su aporte al teatro argentino y a la renovación generacional de la producción escénica. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 2 de diciembre en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra junto a Juan Manuel Caballé, productor de la obra teatral Quién es quién

La distinción, aprobada mediante la Declaración N.º 592-2026, se entrega el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 17 horas, durante una ceremonia en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La iniciativa corresponde al diputado Sergio Siciliano, a través del expediente 2612/2026.

¿Quién es Juan Manuel Caballé?

Nacido el 23 de octubre de 1991 en la ciudad de La Plata, Juan Manuel Caballé inició su recorrido profesional en el teatro cuando tenía apenas 17 años. A lo largo de más de quince años de actividad transita distintas áreas del quehacer escénico: comienza como asistente de dirección y producción, stage manager y coordinador, hasta consolidarse como productor ejecutivo, productor artístico y productor general. Su formación en diferentes responsabilidades detrás de escena le permite desarrollar una mirada integral sobre la producción de espectáculos. Su trabajo abarca la coordinación artística, la gestión de recursos, la planificación y el desarrollo de cada proyecto, así como la construcción de la identidad de las puestas, desde la escenografía y la fotografía hasta la gráfica y los detalles que conforman la experiencia del público.

La Ratonera

A lo largo de su carrera trabaja junto a referentes fundamentales de las artes escénicas argentinas, como Lino Patalano, Ricky Pashkus y Julio Bocca, y comparte

proyectos con reconocidos empresarios y productores teatrales como Carlos y Tomás Rottemberg, Javier Faroni, Morris Gilbert, Nachi Bredeston, Julio Gallo, Bruno Pedemonti, entre otros. Entre sus primeros antecedentes profesionales se encuentra su participación como asistente de dirección en Darse Cuenta, en 2009. Su recorrido incluye posteriormente equipos de producción y dirección de espectáculos como Souvenir, Te quiero, sos perfecto, cambiá, Al final del Arcoiris, YIYA, Sorpresas, Extraños hábitos, Primeras Damas del Musical y Y un día Nico se fue, además de su participación en la asociación civil de los Premios Hugo al Teatro Musical.

Facundo Arana y Jorge Suárez en "Visitando al Sr. Green"

En 2015 participa, junto con Pablo Battaglia y Carolina Argiro, en la creación de Dorian Teatro, un espacio teatral y cultural ubicado en el barrio de Recoleta, donde

asume responsabilidades vinculadas con la dirección de producción y la programación. Entre 2017 y 2020 consolida su perfil como productor ejecutivo y artístico con

espectáculos como Menopausia Show, Mamapunk, Jazmín de invierno, Cuerpos perfectos, A Chorus Line, 100 metros cuadrados y La gran depresión, protagonizada

por Moria Casán y Nacha Guevara.

Durante la pandemia de COVID-19 produce artísticamente SET – Siempre es Teatro, ciclo conducido por Ricky Pashkus que reúne entrevistas con reconocidas figuras de la escena argentina y mantiene el vínculo entre artistas y público durante uno de los períodos más complejos para la actividad cultural.

"8 mujeres"

En el circuito comercial porteño, Caballé desarrolla producciones de gran repercusión junto a algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Entre los títulos que forman parte de su trayectoria se destacan Dos locas de remate, protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás; Me duele una mujer, con Nicolás Cabré y Mercedes Funes; Tijeras salvajes; Tom, Dick & Harry; Los mosqueteros del Rey; Antígona en el baño; Porteñas; Made in Lanús; ¿Quién es Quién? y Papá por siempre, entre muchas otras. En 2024 alcanza uno de los hitos de su carrera al tener seis producciones simultáneamente en cartel: Los mosqueteros del Rey, Made in Lanús, Dos locas de remate, Antígona en el baño, Porteñas y Tom, Dick & Harry. Su crecimiento y su presencia sostenida en el circuito comercial lo posicionan como uno de los productores más jóvenes de la calle Corrientes.

Me duele una mujer

Actualmente, su actividad continúa con producciones de gran convocatoria en la cartelera porteña. Entre ellas se encuentran La ratonera, el clásico policial de Agatha Christie; La función que sale mal, la exitosa comedia internacional, 8 mujeres, Se suman también: El secreto junto a Ana Maria Picchio y Miguel Romano, Visitando al Señor Green con Facundo Arana y Jorge suarez, Los mosqueteros del Rey, Viuda e hijas, El hombre inesperado con Inés Estevez y German Palacios y se prepara para uno de los estrenos más esperados del 2027, Martín “Campi” Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka serán los protagonistas de Baraka, la comedia que llegará al Multiteatro el próximo 8 de enero, con dirección de Jorge Suárez.

Baraka

Su trabajo también se extiende a distintas ciudades del país, con producciones y giras por plazas teatrales históricas como Mar del Plata y Villa Carlos Paz. En México amplía su experiencia internacional como productor asociado de Dos locas de remate, El inconveniente, Tom, Dick y Harry, entre otras. Durante 2025 y 2026 suma nuevos proyectos a su recorrido, entre ellos El Secreto, El divorcio del año, Papá por siempre y Visitando al Sr. Green, compartiendo responsabilidades con algunos de los principales referentes de la producción teatral argentina.

Uno de los aspectos centrales de su perfil es su concepción de la producción teatral como una actividad que combina arte, cultura, gestión y generación de empleo. Para Caballé, cada espectáculo representa un trabajo colectivo que involucra a actores, directores, autores, técnicos, vestuaristas, escenógrafos, personal de sala y numerosos profesionales cuya labor resulta fundamental para que cada función llegue al público.

CaptiEl divorcio del añoon

Su recorrido representa el crecimiento de una nueva generación de productores que, desde la experiencia y el conocimiento integral del oficio, asume nuevos desafíos, impulsa proyectos de gran escala y contribuye a mantener activa una de las industrias culturales más importantes del país. La declaración de Personalidad Destacada de la Cultura pone en valor no solamente una trayectoria que comienza a una edad temprana, sino también el aporte de Juan Manuel Caballé a la renovación generacional del teatro argentino y a una actividad que constituye una fuente de trabajo, identidad cultural y desarrollo para la Ciudad de Buenos Aires.