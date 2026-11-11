El intercambio de Nancy Pazos a Cristina Pérez en Luján antes de la misa del Papa León XIV que causó revuelo en la red

Nancy Pazos fue una de las asistentes a la última misa que el Papa León XIV celebró el 11 de noviembre de 2026 en Luján, cerrando así su visita histórica. En la previa, la periodista se cruzó con Cristina Pérez, a quien le reveló haber sido invitada por el Gobierno Bonaerense de Axel Kicillof.

Cristina Pérez, acreditada como prensa, se encontró a Pazos camino a la misa y la entrevistó. La periodista contó que asistiría a la misa y que era "invitada especial". Consultada sobre cómo vivió la visita del Santo Padre, dijo: "Me sorprendió, mucho. Me parece un mensaje muy interesante, muy bien dicho. Muy bien escritos los discursos".

Acto seguido, Pérez le preguntó si era invitada VIP, en el marco del escándalo que generó la carpa exclusiva durante la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles en Palermo. "Mirá, me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada… De VIP no creo que haya (nada)”.

Cuando Cristina se metió de lleno en la polémica por la carpa e invitados VIP a la misa del Santo Padre, Pazos lanzó: "No tengo idea. Acá me invitaron y vine. En los otros lugares no me invitaron, si no hubiera ido”.

En este marco, declaró que: "Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias. Lamentablemente no tengo fe". Y remarcó: "Para mí esto es una crónica, voy a hacer mi programa radial desde acá”.

La periodista, que buscaba indagar sobre posibles privilegios, preguntó sobre la invitación que recibió Pazos. "Me llegó la invitación de la privada del Gobernador. Me sorprendí yo también", dijo Nancy.

Nancy Pazos en la misa del Papa León XIV en Luján, con Sergio Massa y Estela de Carlotto

La colocación de la “carpa VIP” en Palermo, un sector preferencial con catering, comodidades y presencia de celebridades generó fuertes críticas, pedidos de informes en el Congreso y cobertura internacional. Nación y Ciudad se cruzaron atribuciones sobre quién invitó a quién y quién pagó.

Mientras tanto, los mensajes del Papa sobre solidaridad, justicia social y bien común han sido leídos por el peronismo como una clara crítica al ajuste del Gobierno de Javier Milei.