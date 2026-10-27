La experiencia paranormal que vivió Analía Franchín: "Tuvieron que exorcizar mi casa"

Analía Franchín reveló una experiencia paranormal que tuvo en su infancia e impactó a todos cuando comenzó a contar cada uno de los detalles.

¿Cuál es la experiencia paranormal que vivió Analia Franchín?

La panelista dio a conocer la dramática anécdota en PH, Podemos Hablar (Telefe) luego de que Elina Costantini asegurara que ve a figuras religiosas y al Diablo, por lo que Franchín también afirmó que "tuvo una conexión particular con Dios".

Posteriormente, al aire en A la Barbarossa (Telefe), contó: "Yo les voy a decir algo. Yo también hablo con Dios. Yo siento que tuve una relación o sea, tengo un vínculo directo con Dios".

"Yo sé que uno lo puede tomar para la chacota, pero yo lo pasé muy mal de chiquita cuando se aparecieron los Pitufos", recordó.

En su relato, relató que su madre buscó ayuda en distintas iglesias y que finalmente terminaron haciendo un exorcismo en su casa. "Que mi madre en paz descanse, ustedes lo saben todo lo que tuvieron que hacer. Vinieron de la Iglesia de la Candelaria, vinieron de la Iglesia Evangélica de la calle Mercedes", señaló.

"Vinieron los Testigos de Jehová, vinieron un montón, tuvieron que exorcizar mi casa. Yo a la noche, chicos, de verdad les digo, o sea, yo pasé horror. Yo me hacía pis en la cama hasta los 8 años, pero yo sentía que los Pitufos estaban", agregó.

"Hoy, a punto de cumplir 54 años, no digo: 'Ah, es a mí me pasó porque era chica'. Yo te lo juro por Dios, que eso que yo viví hoy te lo vuelvo a decir que fue real", concluyó Analía Franchín.