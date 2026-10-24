Quiénes serán los invitados de "PH, Podemos Hablar" con Andy Kusnetzoff para el sábado 24 de octubre: importantes figuras

Andy Kusnetzoff conducirá un nuevo programa de "PH, Podemos Hablar" por Telefe y ya tiene a sus invitados confirmados.

Este sábado 24 de octubre a partir de las 21:30, el conductor entrevistará a los invitados e intercambiarán palabras con él sobre sus historias de vida en el pasado y también de la actualidad.

Los invitados de PH, Podemos Hablar para este sábado 24 de octubre. (Captura: Telefe)

De esta manera, los invitados serán: Mernuel (streamer), Sol Pérez (panelista), Karina Mazzocco (conductora), Coco Sily (actor) y Elina Constantini (periodista).

¿Qué pasó con Yanina Latorre y Pampita en las grabaciones de Podemos Hablar?

El juevs 6 de agosto, Martín Cirio, Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, La Joaqui y Diego Leuco asistieron a los estudios de Kuarzo para grabar el primer programa de esta nueva temporada.

Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló el notero de Intrusos (América TV), "hubo un enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre, y un tenso cara a cara con reclamos de cosas que han pasado antes".

"Le reclamo a Yanina algo de su separación de Martín Pepa", sugirió Marcela Tauro lo que fue confirmado por Alejandro Guatti.

Finalmente, Adrián Pallares contó que "Pampita es muy reclamadora y dicen que habría cobrado", consecuente a lo que se había dado a conocer cuando Mario Pergolini la quiso en Otro Día Perdido (El Trece).