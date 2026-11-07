Morgan Fairchild, actriz de "Falcon Crest", "Dallas" y "Friends", se unió a OnlyFans a los 76 años: ¿Qué tipo de contenido ofrece?

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La legendaria actriz Morgan Fairchild, conocida por sus papeles en "Falcon Crest", "Dallas", "Flamingo Road" y por interpretar a Nora, la madre de Chandler Bing en "Friends", anunció que se unió a la plataforma Onlyfans, a sus 76 años. La artista explicó por qué.
¿Qué tipo de contenido publica Morgan Fairchild en Onlyfans?
La actriz hizo el anunció el 5 de noviembre, en colaboración con la empresa de gestión Creators Inc., el mismo que ha ayudado a otras celebridades como Jaime Pressly, Shannon Elizabeth y Donna Mills a lanzar sus proyectos en la plataforma.
Fairchild, de 76 años, le reveló a People que no se trata de contenido explícito ni para adultos: “Estoy subiendo fotos y vídeos nuevos. Y antes de que alguien pregunte, ¡no, no de ese tipo!”. “En general, solo soy yo haciendo tonterías y hablando de lo que se me pasa por la cabeza.”, añade.
La actriz busca compartir más de su lado personal, su lado divertido, su afición a la ciencia, las risas con su hermana, etc., más allá de los personajes glamorosos, la ropa y los peinados extravagantes que sus fans conocen de sus papeles en televisión a través de los años.
Su biografía en OnlyFans dice: “¡Me estoy divirtiendo encontrando nuevas formas de conectar con la gente! ¡Estoy haciendo fotos nuevas, vídeos nuevos y compartiendo mi lado más divertido! En un mundo tecnológico que parece tan aislante, quiero compartir nuestra humanidad”.
Su página, morganfairchildofficial, ofrece actualmente una suscripción mensual gratuita.
Andy Bachman, director ejecutivo de Creators Inc. , la empresa de gestión de creadores —el equipo que asesora a Fairchild en su lanzamiento en OnlyFans, y que también ha ayudado a Jamie Pressly y Shannon Elizabeth a dar sus primeros pasos en la plataforma—, declaró a PEOPLE: «Hollywood tiende a medir la relevancia de una estrella por lo que ha hecho últimamente. Los fans no».
“Morgan ha dedicado décadas a construir una audiencia que todavía quiere saber de ella. OnlyFans le da la oportunidad de conectar directamente con esas personas, en sus propios términos”, dice Bachman.
¿Quién es Morgan Fairchild?
Patsy Ann McClenny, conocida como Morgan Fairchild, es una actriz estadounidense nacida el 3 de febrero de 1950 en Dallas, Texas. Tiene 76 años.
Es conocida por sus papeles glamorosos en telenovelas y series de los años 70 y 80, donde interpretó a mujeres sofisticadas y ambiciosas, en titulos como "Search for Tomorrow" (1973-1977), "Dallas" (1978) como Jenna Wade, "Flamingo Road" (1980-1982), "Falcon Crest" (1985-1986).
También apareció en "Paper Dolls" y en series como "Murphy Brown", en "Friends", donde interpretó a Nora Tyler Bing, la madre de Chandler Bing (el papel de Matthew Perry), "Roseanne", "Cybill", "Two and a Half Men", entre otras.
Tiene extensa trayectoria en cine, teatro y sigue activa. Es miembro de la junta de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) y una activista destacada en temas de investigación del SIDA, derechos reproductivos y medio ambiente.
Además de su reciente presencia en la plataforma, desde octubre de 2025, la actriz presenta el podcast 2 Bitches From Texas junto a su hermana, la actriz Cathryn Hartt.
En 2026, Fairchild también regresó a "The Bold and the Beautiful" por primera vez en 17 años junto al actor Jim J. Bullock en el episodio del 26 de enero de la longeva telenovela diurna.