Revelaron que Alexis Puig se separó de Luciana Méndez tras años de estar juntos

Este jueves 12 de noviembre, desde LAM revelaron que Alexis Puig se separó de Luciana Méndez y fue Pepe Ochoa quién dio detalles sobre lo que ocurrió entre la pareja, que se había casado en 2023.

¿Por qué se separaron Alexis Puig y Luciana Méndez?

Tras un enigmático en el que mencionaron su anterior matrimonio y dio distintas pistas sobre él, Pepe Ochoa reveló: "Se separó porque viene muy mal hace seis meses con una situación muy particular de él".

Alexis Puig y Luciana Méndez el día de su casamiento.

"En un momento ella le dio una nueva oportunidad y ella lo dejó del día a la noche y desapareció. No le atendió nunca más el teléfono y le mando al abogado para divorciarse", continúo el panelista y cerró. "Se separó de Luciana Méndez nuestro querido colega y amigo Alexis Puig".

¿Por qué se enojó Luciana Méndez el día de su boda?

Luego de dar el "sí", la familia de la novia decidió dar algunas declaraciones explicando la felicidad que sentían en este momento. Pero, parece que no le gustó a Luciana según contaron en Intrusos (América).

“Esto fue minutos después de casarse. Ella comenzó a fumar cuando no pudo soportar una situación que la agobiaba demasiado. Era que la familia, en parte, estuviese dando entrevistas y notas”, comentó Gonzalo Vázquez. Además, el notero explicó: “Esto le molestó bastante, pero la familia, desconocida para el público, fue consultada de si querían dar una nota y accedieron muy amablemente”.

“Ella se fue, si no digo caminando rápido, digo corriendo. Alexis fue detrás acompañando a su reciente esposa. Los dos estaban listos para dar una entrevista y ella se dio media vuelta y se fue. Los otros medios se fueron y nosotros nos quedamos”, reveló.

Aparentemente, “la familia formó un cordón alrededor de ella. No sé si para protegerla y ocultar lo que le estaba ocurriendo. A ella no es algo que le guste esta exposición”. “La familia que dio notas es la hija mayor de Alexis, el hermano y la mamá. No le gustó que den notas”, detalló.