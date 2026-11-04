Stef Jegier publicó románticas fotos junto a Rusherking tras blanquear su romance: "Les presento a mi persona favorita"

Rusherking y Stef Jegier se mostraron juntos tras los rumores de romance en las últimas semanas, y ahora publicaron románticas fotos en la red.

Fue la exguardavidas de Guido Kaczka quien compartió en sus historias de Instagram un collage de imágenes y le dedicó un especial mensaje al cantante.

"Les presento a mi persona favorita, mi cable a tierra todos los días", escribió la joven.

En las fotografías se los ve a Rusherking y Stef Jegier muy enamorados, disfrutando de diferentes momentos juntos.

¿Quién es Stef Jegier, la nueva novia de Rusherking?

Stef Jegier y Rusherking, la azafata de Guido Kaczka, oficializaron su romance y ambos lo compartieron públicamente en sus redes sociales.

A poco más de un año de la separación de Ángela Torres, el cantante volvió a apostar al amor y compartió una selfie con la azafata en una playa, mientras ambos se encuentran abrazados. "El finde que necesitaba", escribió. La publicación fue reposteada también en las historias de la joven.

Tras varios cruces de likes y fotos en lugares similares, según algunas coincidencias que había revelado Pilar Smith en Ángel Responde (Bondi Live), la pareja decidió ponerle fin a los rumores.

Además, la influencer también compartió unas imágenes y videos en la playa junto a su familia en el mismo lugar donde se fotografiaron con Rusherking, lo que significa que el cantante ya conoce a sus seres queridos más cercanos.

Stef Jegier es modelo, creadora de contenido y community manager. Es azafata en los programas de Guido Kaczka en El Trece y también trabajó en Bienvenidos a Ganar en El Nueve. Además, está vinculada a la moda en Instagram y TikTok.

En su cuenta de Instagram tiene más de 103.000 seguidores, mientras que en la de TikTok ya superó los 73.700.

La influencer también realiza colaboraciones y publicidades, sobre todo con marcas de cosméticos y de indumentaria. En el último tiempo, realizó muchas campañas con Temu con un código incluido de descuento.

Por otra parte, Stef Jegier muestra cómo son sus vacaciones y los puntos turísticos que más le gustan, como por ejemplo, Nueva York, Miami y Los Ángeles.