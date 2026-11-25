Tras el anuncio de su primer embarazo con su pareja Gustavo Qüerio Hormaechea y que hablara sobre el bebé en "Almorzando con Juana", Sofía Jujuy Jiménez reveló cuáles son sus opciones favoritas para el nombre del pequeño.

¿Cuáles son los posibles nombres que tiene en mente para su bebé Sofía Jujuy Jiménez?

"En un momento Adrián me pidió que escriba los nombres que tengo en mente para mi baby en un papel, me dijo que ponga uno de mujer y uno de varón", reveló sobre su conversación con Adrián Lacroix, reconocido ilusionista y mago, en su ciclo de stream en La Casa, y sumó: "Todavía no lo tengo confirmado, pero puse dos nombres que son un poco locos porque no son comunes, y los adivinó, fue una locura".

Luego, Sofía Jujuy Jiménez reveló cuáles eran sus dos opciones favoritas por el momento: "Los voy a mostrar, no pasa nada, la verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo".

¿Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez sobre su embarazo?

“Es más, yo quería… Me venían invitando al programa y hablaba con Miriam (la productora). Le decía: ‘Bancame un ratito más, ahora justo este fin de semana no puedo, este día no puedo’, porque tenía esta noticia guardada. Y quería charlarlo acá también. Obviamente. Así que sí, estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular”, comenzó la modelo en diálogo con Juana Viale y sumó: “Creo que, gracias a Dios, sé que por ahí depende de cada mujer. Cada una lo va viviendo como puede”.

“El sueño es el mayor síntoma que te diría de estar embarazada: sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal. Y dormir, y estar así. Eso sí siento”, continuó Sofía Jujuy Jiménez y reveló la confusión que se creó con el nombre del bebé: “Cuando iba contando cómo era el momento, les estaba haciendo una sorpresa a mis compañeros. Al final decía: ‘Soy Calita oficial’. Entonces, mucha gente también creyó que así se llamaba la bebé, como si ya fuera mujer. Y, en realidad, fue una parte de producción. Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita. Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”.

“Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, confesó la profesional y cerró: “No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”.