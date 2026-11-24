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Santiago Korovsky volvió a ganar un premio Emmy Internacional gracias a la serie "División Palermo", y fue su pareja, Celeste Cid, quién le dedicó un emotivo mensaje en sus redes para celebrarlo.
¿Qué le dijo Celeste Cid a Santiago Korovsky?
En la primera historia, la actriz compartió una publicación de la página oficial del evento de premiación y junto a la misma escribió: "¿2do Emmy que? Aguante todo, Santiago Korovsky sos muy genio".
Pero eso no fue todo, ya que después subió a sus historias el posteo de Santiago Korovsky y expresó: "La persona más curiosa e inquieta que conozco se ganó con sus amigos un premio...", y Celeste Cid cerró: "Que no pierdas nunca tu inquietud. (Igual, sigamos meditando, que nos hace bien) Te amo mucho".
¿Qué dijo Santiago Korovsky tras ganar un premio Emmy Internacional?
"Otro Emmy Internacional a la mejor comedia con División Palermo. No lo puedo creer", comenzó el actor en sus redes sociales, y sumó: "Me quiero abrazar con mis increíbles compañeros de elenco, con todo el equipo, con los guionistas y los editores, con mi codirector, con todo Netflix y K&S".
"También con todos mis amigos, con mi familia y con mi novia, que se bancan mis infinitas consultas (y les van a seguir llegando)", continuó Santiago Korovsky y cerró: "Aguante División Palermo y vamos Argentina, loco".