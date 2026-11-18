Facundo Ambrosioni presentó por primera vez a Fausto, su hijo junto a Camila Triviño, a un mes de su nacimiento.

El ex de More Rial y padre de su hijo mayor, Francesco, publicó un álbum de fotos en la red y lo acompañó de un emotivo mensaje.

"Un mes desde que conocí tu carita, desde que te tuve por primera vez en mis brazos y entendí una vez más que el amor siempre puede hacerse más grande", escribió.

"Llegaste para llenar nuestra familia de más amor, para regalarnos nuevas sonrisas y para enseñarme, una vez más, lo hermoso que es ser papá. Te amo Faus, los amo mucho. Me hacen muy feliz", añadió.

En las imágenes se lo puede ver al bebé en brazos de su hermano Francesco y junto a sus padres, compartiendo momentos que la familia guardará para siempre en su corazón.

Ante la llegada de Fausto al mundo, Camila Triviño realizó un posteo en su cuenta de Instagram y expresó: "Te soñamos tanto amor, que todavía me parece increíble que seas vos el que tengo entre mis brazos. Hace una semana naciste vos, pero también nació una nueva versión de mí: nació la mamá que tanto deseaba ser. Te amo más de lo que alguna vez imaginé que se podía amar".

Con motivo de celebrar el mes de vida del niño, manifestó: "Después de 24 horas de trabajo de parto, llegaste vos, y sin saberlo, también nací yo en una nueva versión: la de mamá".

"Hoy tengo mil emociones, algunos miedos y muchas cosas por aprender, pero también un orgullo enorme por mí y por todo lo que vivimos para encontrarnos. No sabía que se podía amar tanto hasta que te tuve en mis brazos. Ahora entiendo que hay amores que no se explican, simplemente se sienten… y vos sos el mío", sumó con emoción.

¿Quién es Camila Triviño?

Camila Triviño es oriunda de Córdoba y en diciembre de 2024 se recibió como psicóloga. Tiene más de 44 mil seguidores en Instagram y suele postear material junto a Facundo Ambrosioni y Francesco.

La joven tiene una excelente relación con el hijo mayor de Morena Rial y en 2024 causó revuelo por un video que compartió en su perfil de TikTok.

En el clip, Camila le consultó al pequeño: "¿Qué le pongo? Hashtag...". Y él respondió: "Amor, que la amo". "¿A quién amás?", preguntó la novia de Ambrosioni. Sin decir nada, Francesco la abrazó y le dio un beso, dando a entender que se refería a ella.

"¿Cómo tengo que poner en el video, qué me dijiste recién?", insistió la joven. "Hashtag amor. Que es mi mamá, que la amo", expresó el hijo de Morena Rial.